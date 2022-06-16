В Минстрое предложили снизить ставки по льготной ипотеке

17 июня 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Ставку по льготной ипотеке предложили снизить до 7% Фото: Анна Майорова © URA.RU В последние два месяца программа льготной ипотеки на жилье в новостройках перестала выполнять свои задачи, поэтому ставка по ней может стать минимум на 2 п. п. ниже 9%. Об этом заявил в интервью «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минстроя Никита Стасишин. «К сожалению, за апрель и май объем выдачи ипотеки очень сильно снизился. В регионах он упал больше, чем на 70%. Это значит, что программа не выполняет свою задачу. Когда в 2020 году мы первый раз запустили льготную ипотеку на всю первичку, она по-настоящему поддержала рынок», — приводит слова Стасишина издание. Представитель ведомства пояснил, что льготная ипотека повышает скорость продаж. В результате оптимизируются затраты девелоперов, что позволяет им не включать расходы на обслуживание кредитов в стоимость квартир. Снижение ставки, повысило бы эффективность льготного кредитования, убежден Стасишин. «Я думаю, что она могла бы быть минимум на 2 п. п. ниже 9%», — заключил он. 26 мая Центральный Банк провел внеочередное заседание и снизил ключевую ставку на 3% до 11%. Пресс-служба ЦБ обосновала это решение данными по замедлению инфляции и укреплением рубля. Ставка по льготной ипотеке на новостройки составляет 9% годовых. Ее снижение до 7% ранее в беседе с URA.RU анонсировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Правительство РФ также сообщало о запуске льготной ипотеки на строительство частных домов. Также в РФ планируют реализовать промышленную ипотеку — заем на покупку недвижимости напрямую от застройщика. Ставка по ней будет менее 5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В последние два месяца программа льготной ипотеки на жилье в новостройках перестала выполнять свои задачи, поэтому ставка по ней может стать минимум на 2 п. п. ниже 9%. Об этом заявил в интервью «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы Минстроя Никита Стасишин. «К сожалению, за апрель и май объем выдачи ипотеки очень сильно снизился. В регионах он упал больше, чем на 70%. Это значит, что программа не выполняет свою задачу. Когда в 2020 году мы первый раз запустили льготную ипотеку на всю первичку, она по-настоящему поддержала рынок», — приводит слова Стасишина издание. Представитель ведомства пояснил, что льготная ипотека повышает скорость продаж. В результате оптимизируются затраты девелоперов, что позволяет им не включать расходы на обслуживание кредитов в стоимость квартир. Снижение ставки, повысило бы эффективность льготного кредитования, убежден Стасишин. «Я думаю, что она могла бы быть минимум на 2 п. п. ниже 9%», — заключил он. 26 мая Центральный Банк провел внеочередное заседание и снизил ключевую ставку на 3% до 11%. Пресс-служба ЦБ обосновала это решение данными по замедлению инфляции и укреплением рубля. Ставка по льготной ипотеке на новостройки составляет 9% годовых. Ее снижение до 7% ранее в беседе с URA.RU анонсировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Правительство РФ также сообщало о запуске льготной ипотеки на строительство частных домов. Также в РФ планируют реализовать промышленную ипотеку — заем на покупку недвижимости напрямую от застройщика. Ставка по ней будет менее 5%.