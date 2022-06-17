Макрон вступился за Россию

17 июня 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Украине не будет мира, если «сокрушить Россию», заявил Макрон Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украине никогда не будет мира, если они попытаются «сокрушить Россию». Об этом сообщает CNN. «Если вы „сокрушите Россию“, на Украине никогда не будет мира. Сокрушение России также не является целью [президента Украины Владимира] Зеленского. Президент Зеленский защищает свою землю. И мы хотим помочь ему в этом», — сказал Макрон. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Марио Драги. Там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленском. Сам Макрон заявлял, что-то за последние полгода провел в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным более 100 часов. И намерен продолжить это делать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украине никогда не будет мира, если они попытаются «сокрушить Россию». Об этом сообщает CNN. «Если вы „сокрушите Россию“, на Украине никогда не будет мира. Сокрушение России также не является целью [президента Украины Владимира] Зеленского. Президент Зеленский защищает свою землю. И мы хотим помочь ему в этом», — сказал Макрон. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Марио Драги. Там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленском. Сам Макрон заявлял, что-то за последние полгода провел в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным более 100 часов. И намерен продолжить это делать.