Путин призвал навсегда отказаться от проверок бизнеса в России 17 июня 2022 в 18:36 Размер текста - 17 + Владимир Путин не видит смысла в проверках предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин высказал предположение отказаться от проверки российского бизнеса навсегда. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. «Надо навсегда отказаться от проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда», — отметил глава государства. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году. После этого российские власти приняли решение отменить некоторые проверки для предпринимателей. В марте 2022 года партия «Единая Россия» заявила, что собирается добиться упрощения механизмов контроля и снятия административных барьеров для предпринимателей. Для дальнейшего развития предпринимательства в России был разработан партийный проект. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин высказал предположение отказаться от проверки российского бизнеса навсегда. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. «Надо навсегда отказаться от проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда», — отметил глава государства. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Российский бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году. После этого российские власти приняли решение отменить некоторые проверки для предпринимателей. В марте 2022 года партия «Единая Россия» заявила, что собирается добиться упрощения механизмов контроля и снятия административных барьеров для предпринимателей. Для дальнейшего развития предпринимательства в России был разработан партийный проект. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям