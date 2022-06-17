Сбербанк отреагировал на призыв Путина снизить ипотеку 17 июня 2022 в 18:49 Размер текста - 17 + Сбер начал прием заявок на льготную ипотеку под 7% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбербанк сообщил, что начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%, к которой призвал президент РФ Владимир Путин. Об этом банк сообщил в своем telegram-канале. «Прямо сегодня мы начинаем предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки» — указано в telegram-канале Сбербанка. Информация появилась вскоре после заявления Путина о необходимости снижения ставки. Президент России во время речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) сообщил, что есть возможность снизить минимальную ставку по льготной ипотеке до 7%. Также Путин заявил о провале западных санкций. Он назвал эти ограничения «безумными и бездумными». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Сбербанк сообщил, что начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%, к которой призвал президент РФ Владимир Путин. Об этом банк сообщил в своем telegram-канале. «Прямо сегодня мы начинаем предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки» — указано в telegram-канале Сбербанка. Информация появилась вскоре после заявления Путина о необходимости снижения ставки. Президент России во время речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) сообщил, что есть возможность снизить минимальную ставку по льготной ипотеке до 7%. Также Путин заявил о провале западных санкций. Он назвал эти ограничения «безумными и бездумными». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям