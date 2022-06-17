Сбербанк отреагировал на призыв Путина снизить ипотеку

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Головной офис Сбербанка. Москва, девушка, сбербанк, клиент, сбер
Сбер начал прием заявок на льготную ипотеку под 7% Фото:

Сбербанк сообщил, что начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%, к которой призвал президент РФ Владимир Путин. Об этом банк сообщил в своем telegram-канале.

«Прямо сегодня мы начинаем предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки» — указано в telegram-канале Сбербанка. Информация появилась вскоре после заявления Путина о необходимости снижения ставки.

Президент России во время речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) сообщил, что есть возможность снизить минимальную ставку по льготной ипотеке до 7%. Также Путин заявил о провале западных санкций. Он назвал эти ограничения «безумными и бездумными».

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Сбербанк сообщил, что начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%, к которой призвал президент РФ Владимир Путин. Об этом банк сообщил в своем telegram-канале. «Прямо сегодня мы начинаем предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки» — указано в telegram-канале Сбербанка. Информация появилась вскоре после заявления Путина о необходимости снижения ставки. Президент России во время речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) сообщил, что есть возможность снизить минимальную ставку по льготной ипотеке до 7%. Также Путин заявил о провале западных санкций. Он назвал эти ограничения «безумными и бездумными».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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