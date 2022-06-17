Путин предложил вложить триллионы в реформу ЖКХ в России 17 июня 2022 в 18:52 Размер текста - 17 + Владимир Путин придумал, как реформировать ЖКХ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предлагает запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, на реализацию которой потребуется более четырех с половиной триллионов рублей. Заявление об этом он сделал на Петербургском международном экономическом форуме. «Предлагаю запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Задача — кардинально изменить ситуацию. Жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей», — отметил он, трансляция мероприятия велась на «России 24». Программа будет включать в себя капитальный ремонт жилого фонда. Основная цель — снижать долю устаревших сетей. Об этом глава государства обещал детально поговорить с губернаторами регионов на президиуме госсовета. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент РФ Владимир Путин предлагает запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, на реализацию которой потребуется более четырех с половиной триллионов рублей. Заявление об этом он сделал на Петербургском международном экономическом форуме. «Предлагаю запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Задача — кардинально изменить ситуацию. Жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей», — отметил он, трансляция мероприятия велась на «России 24». Программа будет включать в себя капитальный ремонт жилого фонда. Основная цель — снижать долю устаревших сетей. Об этом глава государства обещал детально поговорить с губернаторами регионов на президиуме госсовета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям