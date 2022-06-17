Путин предложил вложить триллионы в реформу ЖКХ в России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране, пресс конференция путина владимира
Владимир Путин придумал, как реформировать ЖКХ в России Фото:

Президент РФ Владимир Путин предлагает запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, на реализацию которой потребуется более четырех с половиной триллионов рублей. Заявление об этом он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Предлагаю запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Задача — кардинально изменить ситуацию. Жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей», — отметил он, трансляция мероприятия велась на «России 24».

Программа будет включать в себя капитальный ремонт жилого фонда. Основная цель — снижать долю устаревших сетей. Об этом глава государства обещал детально поговорить с губернаторами регионов на президиуме госсовета.

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Президент РФ Владимир Путин предлагает запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, на реализацию которой потребуется более четырех с половиной триллионов рублей. Заявление об этом он сделал на Петербургском международном экономическом форуме. «Предлагаю запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Задача — кардинально изменить ситуацию. Жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей», — отметил он, трансляция мероприятия велась на «России 24». Программа будет включать в себя капитальный ремонт жилого фонда. Основная цель — снижать долю устаревших сетей. Об этом глава государства обещал детально поговорить с губернаторами регионов на президиуме госсовета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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