Крупный застройщик ХМАО переживает кризис из-за обвала рынка

17 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Компания Николая Сторожука переживает трудные времена Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Крупнейшему застройщику ХМАО — компании «Сибпромстрой» грозит остановка производства и практически полное сокращение персонала из-за отсутствия покупательского спроса на жилье. Об этом URA.RU заявил учредитель строительной организации Николай Сторожук. «У нас больше 1600 сотрудников, из них предупреждены о сокращении 1526 человек. Если будет полная остановка производства, то 155 человек останется. Причина — непроданное жилье в домах, которое мы ввели в эксплуатацию. У меня сегодня 3,5 тысячи квартир непроданных. В высокой степени готовности 250 тысяч метров жилья, которое мы в течение года сможем сдать без использования производственных мощностей нашего завода. Это еще пять тысяч квартир. А при этом продажи квартир рухнули. Как я могу строить, если у меня нет денег?», — задается вопросом Сторожук. Застройщик предупредил структуры центра занятости населения о предстоящем массовом сокращении персонала. Эта процедура уже запущена. По оценке Сторожука, основная волна должна прийтись на конец июля, в случае если до этого времени не произойдет каких-то изменений в финансовом положении компании. Этой весной «Сибпромстрой» был исключен из перечня строительных компаний, на жилье которых распространяются меры государственной поддержки по льготной ипотеке. Причина в том, что застройщик использует механизм паевых инвестиционных фондов в своей работе, что не соответствует требованиям, прописанным в госпрограмме льготной ипотеки. «В окружном правительстве знают о наших проблемах. Но каких-то предложений со стороны властей о вариантах выхода из ситуации к нам не поступало», — добавил учредитель компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте компания «Сибпромстрой» была вынуждена демонтировать 25-этажную гостиницу, которую она возводила. Это пришлось сделать из-за ошибок из-за ошибок при проектировании здания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Крупнейшему застройщику ХМАО — компании «Сибпромстрой» грозит остановка производства и практически полное сокращение персонала из-за отсутствия покупательского спроса на жилье. Об этом URA.RU заявил учредитель строительной организации Николай Сторожук. «У нас больше 1600 сотрудников, из них предупреждены о сокращении 1526 человек. Если будет полная остановка производства, то 155 человек останется. Причина — непроданное жилье в домах, которое мы ввели в эксплуатацию. У меня сегодня 3,5 тысячи квартир непроданных. В высокой степени готовности 250 тысяч метров жилья, которое мы в течение года сможем сдать без использования производственных мощностей нашего завода. Это еще пять тысяч квартир. А при этом продажи квартир рухнули. Как я могу строить, если у меня нет денег?», — задается вопросом Сторожук. Застройщик предупредил структуры центра занятости населения о предстоящем массовом сокращении персонала. Эта процедура уже запущена. По оценке Сторожука, основная волна должна прийтись на конец июля, в случае если до этого времени не произойдет каких-то изменений в финансовом положении компании. Этой весной «Сибпромстрой» был исключен из перечня строительных компаний, на жилье которых распространяются меры государственной поддержки по льготной ипотеке. Причина в том, что застройщик использует механизм паевых инвестиционных фондов в своей работе, что не соответствует требованиям, прописанным в госпрограмме льготной ипотеки. «В окружном правительстве знают о наших проблемах. Но каких-то предложений со стороны властей о вариантах выхода из ситуации к нам не поступало», — добавил учредитель компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте компания «Сибпромстрой» была вынуждена демонтировать 25-этажную гостиницу, которую она возводила. Это пришлось сделать из-за ошибок из-за ошибок при проектировании здания.