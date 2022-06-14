В Сургуте сносят 25-этажную гостиницу, построенную с ошибкой

Снести гостиницу собираются за два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте в пойме реки Обь начали сносить 25-этажную гостиницу, которую построили с ошибкой в расчетах. На демонтаж потребуется два месяца. Об этом URA.RU сообщили в компании «Сибпромстрой», которая возводила здание.

«Снос идет. По планам он должен завершиться в августе. Будет произведено усиление фундамента и в будущем построено новое здание», — сообщили заместитель генерального директора Группы компаний «Сибпромстрой» Николай Епифанов.

Известно, что ошибка была допущена проектной организацией. Специалисты неточно просчитали усадку грунта, что привело к наклону здания. Отклонение было замечено рабочими еще в апреле. Все работы на объекте остановили. После некоторой паузы застройщик решил разобрать аварийное здание. На снос потребуется 40 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, о том, что компания «Сибпромстрой» собирается сносить здание из-за ошибок в проекте. При этом руководитель компании Николай Сторожук отказался от претензий к проектной организации.