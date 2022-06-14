14 июня 2022

В Сургуте сносят 25-этажную гостиницу, построенную с ошибкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки Екатеринбурга. Екатеринбург , стройматериалы, строительная площадка, строительство
Снести гостиницу собираются за два месяца Фото:

В Сургуте в пойме реки Обь начали сносить 25-этажную гостиницу, которую построили с ошибкой в расчетах. На демонтаж потребуется два месяца. Об этом URA.RU сообщили в компании «Сибпромстрой», которая возводила здание.

«Снос идет. По планам он должен завершиться в августе. Будет произведено усиление фундамента и в будущем построено новое здание», — сообщили заместитель генерального директора Группы компаний «Сибпромстрой» Николай Епифанов.

Известно, что ошибка была допущена проектной организацией. Специалисты неточно просчитали усадку грунта, что привело к наклону здания. Отклонение было замечено рабочими еще в апреле. Все работы на объекте остановили. После некоторой паузы застройщик решил разобрать аварийное здание. На снос потребуется 40 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, о том, что компания «Сибпромстрой» собирается сносить здание из-за ошибок в проекте. При этом руководитель компании Николай Сторожук отказался от претензий к проектной организации.

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В Сургуте в пойме реки Обь начали сносить 25-этажную гостиницу, которую построили с ошибкой в расчетах. На демонтаж потребуется два месяца. Об этом URA.RU сообщили в компании «Сибпромстрой», которая возводила здание. «Снос идет. По планам он должен завершиться в августе. Будет произведено усиление фундамента и в будущем построено новое здание», — сообщили заместитель генерального директора Группы компаний «Сибпромстрой» Николай Епифанов. Известно, что ошибка была допущена проектной организацией. Специалисты неточно просчитали усадку грунта, что привело к наклону здания. Отклонение было замечено рабочими еще в апреле. Все работы на объекте остановили. После некоторой паузы застройщик решил разобрать аварийное здание. На снос потребуется 40 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, о том, что компания «Сибпромстрой» собирается сносить здание из-за ошибок в проекте. При этом руководитель компании Николай Сторожук отказался от претензий к проектной организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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