У жительницы ХМАО отказались принимать мелочь в автобусе

Кондуктор отказались брать у женщины рубль по 50 копеек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте кондуктор отказалась принимать оплату за проезда мелочью. Она не стала продавать билет женщине, которая протянула ей две 50 копеечные монеты. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Черный список Сургут. Отзывы».

«Мне удобно оплачивать наличными проезд в автобусе, но я не поняла, с какого момента в автобусах перестали принимать 50 копеек? Сегодня на 21 маршруте мне сказали, что не примут 1 рубль по 50 коп. Я постоянный пользователь этого маршрута, и мне никогда такого не говорили. Спокойно принимали даже по 10 копеек», — сообщает автор поста.

Пост набрал за пару часов несколько десятков комментариев. Один из жителей предложил сургутянам устроить флешмоб и рассчитываться в автобусах только мелочью. «Устройте флешмоб и пару дней все несите ей по 50 копеек за проезд», — говорит пользователь с ником Альберто Дон. Его инициатива понравилась более сотни человек. «У меня в копилке, как раз мелочевка лежит по 1, 5 и 10 копеек. Поеду — устрою им флешмоб», — добавил пользователь Алекс Дикий.

В администрацию Сургута корреспондентом URA.RU направлен запрос для разъяснения ситуации с оплатой в автобусах города. На момент публикации ответа из мэрии города не поступило.

Это уже не первый инцидент, произошедший в автобусах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса. Водитель проехал нужную мальчику остановку, а когда ребенок начал возмущаться кондуктор выгнала его из автобуса.

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