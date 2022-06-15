У границ России обнаружили первый случай оспы обезьян

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В Грузии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщили в Центре по контролю заболеваний Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

В Грузии лабораторно подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

По данным центра, заболевание выявили после того, как человек вернулся из Европы. «У пациента была легкая форма вируса и после соответствующего лечения он вскоре был выписал из медицинского учреждения», — приводит слова из сообщения радио Sputnik.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. По информации всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах. Однако в России случаи заражения не зафиксированы, сообщали в Роспотребнадзоре.

Позже гендиректор ВОЗ объявил о намерении переименовать вирус оспы обезьян. Ранее более 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание, передает РАПСИ.

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В Грузии лабораторно подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья. По данным центра, заболевание выявили после того, как человек вернулся из Европы. «У пациента была легкая форма вируса и после соответствующего лечения он вскоре был выписал из медицинского учреждения», — приводит слова из сообщения радио Sputnik. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. По информации всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах. Однако в России случаи заражения не зафиксированы, сообщали в Роспотребнадзоре. Позже гендиректор ВОЗ объявил о намерении переименовать вирус оспы обезьян. Ранее более 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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