У границ России обнаружили первый случай оспы обезьян

15 июня 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Грузии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщили в Центре по контролю заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян В Грузии лабораторно подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья. По данным центра, заболевание выявили после того, как человек вернулся из Европы. «У пациента была легкая форма вируса и после соответствующего лечения он вскоре был выписал из медицинского учреждения», — приводит слова из сообщения радио Sputnik . Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. По информации всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах. Однако в России случаи заражения не зафиксированы, сообщали в Роспотребнадзоре. Позже гендиректор ВОЗ объявил о намерении переименовать вирус оспы обезьян. Ранее более 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание, передает РАПСИ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Грузии лабораторно подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья. По данным центра, заболевание выявили после того, как человек вернулся из Европы. «У пациента была легкая форма вируса и после соответствующего лечения он вскоре был выписал из медицинского учреждения», — приводит слова из сообщения радио Sputnik. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. По информации всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах. Однако в России случаи заражения не зафиксированы, сообщали в Роспотребнадзоре. Позже гендиректор ВОЗ объявил о намерении переименовать вирус оспы обезьян. Ранее более 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание, передает РАПСИ.