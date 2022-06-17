17 июня 2022

Жительница Тюменской области нашла ртуть в банке кофе. Фото и видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 25 марта. Тюмень, кофе, кофе молотый
Жительница Тобольского района пожаловалась, что в банке кофе нашла ртуть Фото:

Жительница Тобольского района нашла ртуть в банке кофе из магазина. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. Она нашла ее, когда уже выпила кружку кофе.

«Эти шарики я увидела у себя в кружке на дне, когда кофе допила. К сожалению, я фото не сделала, все вылила в раковину, а потом стала смотреть кофе. И вот там нашла», — сообщила Светлана Самойлова URA.RU. На видео женщина показывает шарики ртути в банке кофе «Nescafe», бренд которого принадлежит компании «Нестле».

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области и пресс-службу компании «Нестле». На момент публикации новости ответ ожидается.

Фото:

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Жительница Тобольского района нашла ртуть в банке кофе из магазина. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. Она нашла ее, когда уже выпила кружку кофе. «Эти шарики я увидела у себя в кружке на дне, когда кофе допила. К сожалению, я фото не сделала, все вылила в раковину, а потом стала смотреть кофе. И вот там нашла», — сообщила Светлана Самойлова URA.RU. На видео женщина показывает шарики ртути в банке кофе «Nescafe», бренд которого принадлежит компании «Нестле». URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области и пресс-службу компании «Нестле». На момент публикации новости ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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