Жительница Тобольского района пожаловалась, что в банке кофе нашла ртуть Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тобольского района нашла ртуть в банке кофе из магазина. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. Она нашла ее, когда уже выпила кружку кофе.

«Эти шарики я увидела у себя в кружке на дне, когда кофе допила. К сожалению, я фото не сделала, все вылила в раковину, а потом стала смотреть кофе. И вот там нашла», — сообщила Светлана Самойлова URA.RU. На видео женщина показывает шарики ртути в банке кофе «Nescafe», бренд которого принадлежит компании «Нестле».

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области и пресс-службу компании «Нестле». На момент публикации новости ответ ожидается.

Фото: пользователь социальной сети «ВКонтакте» Светлана Самойлова»