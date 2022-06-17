17 июня 2022

Курганский депутат ГД предложил маркировать рыбные деликатесы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние продукты цены. Тюмень, икра
Курганский депутат Госдумы Лисовский предложил ввести маркировку икры Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский поддержал предложение Минпромторга по маркировке ряда продуктов на добровольной основе. Законодатель выступил за то, чтобы маркировать красную икру. Об этом Лисовский рассказал изданию «Ведомости».

«Эксперимент по маркировке рыбной продукции в первую очередь коснется красной и черной икры, что снизит нелегальный оборот продукции, обезопасит граждан и ограничит браконьерское лобби», — сообщил о маркируемых деликатесах депутат. Ранее к маркировке рыбной продукции планировали приступить 1 апреля текущего года, но перенесли сроки на год.

Лисовский, являющийся членом Госдумы по аграрным вопросам, выступает за то, чтобы применять маркировку вместе с лимитами вывоза красной икры с Камчатки. Система маркировки даст информацию о товарных рынках и потребительских ценах. Причем сделает это быстрее и точнее остальных инструментов контроля.

Ранее URA.RU сообщало, что Лисовский потребовал ввести меры в отношении вывоза красной икры самолетами. Также депутат рассказал о зависимости молочной отрасли от иностранной закваски.

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Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский поддержал предложение Минпромторга по маркировке ряда продуктов на добровольной основе. Законодатель выступил за то, чтобы маркировать красную икру. Об этом Лисовский рассказал изданию «Ведомости». «Эксперимент по маркировке рыбной продукции в первую очередь коснется красной и черной икры, что снизит нелегальный оборот продукции, обезопасит граждан и ограничит браконьерское лобби», — сообщил о маркируемых деликатесах депутат. Ранее к маркировке рыбной продукции планировали приступить 1 апреля текущего года, но перенесли сроки на год. Лисовский, являющийся членом Госдумы по аграрным вопросам, выступает за то, чтобы применять маркировку вместе с лимитами вывоза красной икры с Камчатки. Система маркировки даст информацию о товарных рынках и потребительских ценах. Причем сделает это быстрее и точнее остальных инструментов контроля. Ранее URA.RU сообщало, что Лисовский потребовал ввести меры в отношении вывоза красной икры самолетами. Также депутат рассказал о зависимости молочной отрасли от иностранной закваски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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