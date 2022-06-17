Курганский депутат ГД предложил маркировать рыбные деликатесы

Курганский депутат Госдумы Лисовский предложил ввести маркировку икры Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский поддержал предложение Минпромторга по маркировке ряда продуктов на добровольной основе. Законодатель выступил за то, чтобы маркировать красную икру. Об этом Лисовский рассказал изданию «Ведомости».

«Эксперимент по маркировке рыбной продукции в первую очередь коснется красной и черной икры, что снизит нелегальный оборот продукции, обезопасит граждан и ограничит браконьерское лобби», — сообщил о маркируемых деликатесах депутат. Ранее к маркировке рыбной продукции планировали приступить 1 апреля текущего года, но перенесли сроки на год.

Лисовский, являющийся членом Госдумы по аграрным вопросам, выступает за то, чтобы применять маркировку вместе с лимитами вывоза красной икры с Камчатки. Система маркировки даст информацию о товарных рынках и потребительских ценах. Причем сделает это быстрее и точнее остальных инструментов контроля.

Ранее URA.RU сообщало, что Лисовский потребовал ввести меры в отношении вывоза красной икры самолетами. Также депутат рассказал о зависимости молочной отрасли от иностранной закваски.