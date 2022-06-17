WSJ: американцы испугались прямого столкновения с Россией в Сирии

18 июня 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

В США считают, что Россия «устраивает провокации» в Сирии Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Рост напряжения и эскалации в Сирии может привести к прямому военному столкновению между Россией и США. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы Центрального командования США генерала Эрика Курилла. «Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии. В среду Россия нанесла авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке Сирии, где американские войска проводят миссию», — пишет The Wall Street Journal. «Мы стремимся избегать просчетов или ряда действий, которые могут привести к ненужному конфликту: это остается нашей целью», — заявил Эрик Курилла. В США считают, что Россия «устраивает провокации» возле баз американских военных в Сирии. Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не сократила группировку войск в арабской стране из-за спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации обстановка значительно обострилась, пишет RT. По его словам, сирийская армия начала перегруппировку. О намерении провести спецоперацию в Сирии также заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рост напряжения и эскалации в Сирии может привести к прямому военному столкновению между Россией и США. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы Центрального командования США генерала Эрика Курилла. «Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии. В среду Россия нанесла авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке Сирии, где американские войска проводят миссию», — пишет The Wall Street Journal. «Мы стремимся избегать просчетов или ряда действий, которые могут привести к ненужному конфликту: это остается нашей целью», — заявил Эрик Курилла. В США считают, что Россия «устраивает провокации» возле баз американских военных в Сирии. Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия не сократила группировку войск в арабской стране из-за спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации обстановка значительно обострилась, пишет RT. По его словам, сирийская армия начала перегруппировку. О намерении провести спецоперацию в Сирии также заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет «Национальная служба новостей».