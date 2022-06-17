Челябинский завод закроет потребности РФ в городском транспорте

«Синара» планирует выпускать на новом производстве в Челябинске до 1,5 тысяч единиц колесной техники в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») планирует выпускать на новом производстве в Челябинске до 1,5 тыс. единиц городской колесной техники в год. На первом этапе объем производства составит 350 единиц в год. Об этом сообщил директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В Челябинске проект состоит из двух этапов. На первом этапе мы создаем мощности по производству 350 единиц в год. Второй этап производства этого проекта подразумевает расширение производственных мощностей до 1,5 тысячи единиц в год», — цитирует Николая Пронина РИА Новости.

Первым заказом, который разместят на производстве в Челябинске, будет поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. По словам Пронина, в город пойдет 168 машин. А второй машиной, которую планирует законтрактовать СТМ, будет электробус.

В рамках второго этапа предусмотрено расширение мощностей. Поэтому в планах производить всю линейку городского транспорта: от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях, уточнил Пронин.

Серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). На предприятии сейчас проводят работы по модернизации помещений и готовят необходимую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что на ЧТПЗ планируют выпускать троллейбусы. Первый опытный образец был представлен 15 июня на ПМЭФ. Предварительно общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более, чем миллиард рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам