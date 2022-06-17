17 июня 2022

Екатеринбуржец выбросил сына из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, гибдд, звонок в полицию
Происшествие случилось на Химмаше Фото:

В Екатеринбурге 41-летний местный житель выбросил из окна дома на Химмаше 11-летнего сына. По факту происшествия началась проверка, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу и в СУ СКР по Свердловской области.

«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №13 ночью 18 июня. Ранее судимый 41-летний мужчина доставлен в дежурную часть. Факт причинения повреждений сыну категорически отрицает. Пострадавший помещен в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев и участников конфликта», — сообщили в пресс-службе полиции. Мать ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«По факту случившегося проводится проверка. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — добавляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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В Екатеринбурге 41-летний местный житель выбросил из окна дома на Химмаше 11-летнего сына. По факту происшествия началась проверка, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу и в СУ СКР по Свердловской области. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №13 ночью 18 июня. Ранее судимый 41-летний мужчина доставлен в дежурную часть. Факт причинения повреждений сыну категорически отрицает. Пострадавший помещен в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев и участников конфликта», — сообщили в пресс-службе полиции. Мать ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «По факту случившегося проводится проверка. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — добавляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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