Екатеринбуржец выбросил сына из окна

Происшествие случилось на Химмаше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге 41-летний местный житель выбросил из окна дома на Химмаше 11-летнего сына. По факту происшествия началась проверка, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу и в СУ СКР по Свердловской области.

«Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №13 ночью 18 июня. Ранее судимый 41-летний мужчина доставлен в дежурную часть. Факт причинения повреждений сыну категорически отрицает. Пострадавший помещен в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев и участников конфликта», — сообщили в пресс-службе полиции. Мать ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«По факту случившегося проводится проверка. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — добавляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.