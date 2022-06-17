Под Екатеринбургом 60 ретро-автомобилей устроили гонки. Фото

18 июня 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Верхней Пышме проходят гонки на ретро-автомобилях Фото: пресс-служба музея УГМК В Верхней Пышме (Свердловская область) проходит «Кубок Урала по ретро-ралли». В гонках принимают участие владельцы винтажных иномарок, а также легендарных отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба музея УГМК. «Всего для участия в гонке заявились около 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов региона. Некоторые заводят свои автомобили лишь несколько раз в год, другие, напротив, доказывают, что классика не стареет», — рассказывают в пресс-службе музея. Протяженность маршрута составляет около 80 километров, участников ждут чек-пойнты возле крупных культурных и торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Там водители выполнят различные упражнения: фигурное вождение, слалом, спринт и другие. Победителя гонки организаторы объявят в 18:00. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Верхней Пышме (Свердловская область) проходит «Кубок Урала по ретро-ралли». В гонках принимают участие владельцы винтажных иномарок, а также легендарных отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба музея УГМК. «Всего для участия в гонке заявились около 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов региона. Некоторые заводят свои автомобили лишь несколько раз в год, другие, напротив, доказывают, что классика не стареет», — рассказывают в пресс-службе музея. Протяженность маршрута составляет около 80 километров, участников ждут чек-пойнты возле крупных культурных и торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Там водители выполнят различные упражнения: фигурное вождение, слалом, спринт и другие. Победителя гонки организаторы объявят в 18:00.