Кардиолог назвал четыре сигнала, которые говорят о больном сердце

19 июня 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Неравномерный ритм сердца не всегда говорит о проблемах со здоровьем, сообщил Юрий Беленков Фото: Анна Майорова © URA.RU О больном сердце организм человека может сигнализировать болью, неравномерным пульсом, одышкой и отеками. Об этом сообщил URA.RU кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков. «Чаще всего сердце подает сигналы. Первый — это боль. Она может быть разной. Если говорить об ишемической болезни сердца, стенокардии — это будет давление, жжение. Это состояние отдается в левое плече, в лопатку в нижнюю челюсть слева, иногда в эпигастрии в область желудка. Это состояние возникает четко при физнагрузке или эмоциональном напряжении. И проходит, как только человек остановился и принял таблетку нитроглицерина», — рассказал Юрий Беленков. По его словам, другие сердечно-сосудистые заболевания тоже могут вызвать боль. «Но она будет другая. Тяжесть в левой стороне грудной клетки, давит все время. Такая боль часто возникает при повышении артериального давления», — добавил кардиолог. Следующим признаком академик РАН назвал нарушение ритма сердца. «Это признак того, что нужно обратиться к врачу. Мы записываем ЭКГ в течение суток при свободном поведении человека. Часть таких нарушений — нерегулярные перебои сокращения могут быть неприятны, но безопасны. Если выявится желудочковая экстрасистолия, то она прогностически опасна. Есть более серьезные нарушения, как мерцательная аритмия. Но даже есть часы, которые могут записать кардиограмму и высветят на экране подозрение», — добавил эксперт. Третий сигнал — это одышка. «Она усиливается, как правило, в положении лежа, возникает при нагрузке. Например, вы раньше без проблем поднимались на третий этаж, а сейчас два раза останавливаюсь, потому что дыхания не хватает. Значит, сердце хуже начинает работать как насос. Кровь накапливается в легких, что вызывает одышку», — объяснил Беленков. В последнюю очередь врач отметил отеки. «Если в конце дня отекает одна нога, то это скорее всего проблемы с венами. Если две, то это либо сердце, либо почки. Наличие проблемы можно проверить по следам от носков — это знак, что с этим нужно разобраться», — сказал собеседник URA.RU. Он подчеркнул, что иногда организм не предупреждает человека о проблемах с сердечно-сосудистой системой. «Сердце может не подавать никаких сигналов, а просто остановиться. Такое бывает при врожденных аномалиях, гипертрофическая кардиомиопатия», — заключил кардиолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

О больном сердце организм человека может сигнализировать болью, неравномерным пульсом, одышкой и отеками. Об этом сообщил URA.RU кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков. «Чаще всего сердце подает сигналы. Первый — это боль. Она может быть разной. Если говорить об ишемической болезни сердца, стенокардии — это будет давление, жжение. Это состояние отдается в левое плече, в лопатку в нижнюю челюсть слева, иногда в эпигастрии в область желудка. Это состояние возникает четко при физнагрузке или эмоциональном напряжении. И проходит, как только человек остановился и принял таблетку нитроглицерина», — рассказал Юрий Беленков. По его словам, другие сердечно-сосудистые заболевания тоже могут вызвать боль. «Но она будет другая. Тяжесть в левой стороне грудной клетки, давит все время. Такая боль часто возникает при повышении артериального давления», — добавил кардиолог. Следующим признаком академик РАН назвал нарушение ритма сердца. «Это признак того, что нужно обратиться к врачу. Мы записываем ЭКГ в течение суток при свободном поведении человека. Часть таких нарушений — нерегулярные перебои сокращения могут быть неприятны, но безопасны. Если выявится желудочковая экстрасистолия, то она прогностически опасна. Есть более серьезные нарушения, как мерцательная аритмия. Но даже есть часы, которые могут записать кардиограмму и высветят на экране подозрение», — добавил эксперт. Третий сигнал — это одышка. «Она усиливается, как правило, в положении лежа, возникает при нагрузке. Например, вы раньше без проблем поднимались на третий этаж, а сейчас два раза останавливаюсь, потому что дыхания не хватает. Значит, сердце хуже начинает работать как насос. Кровь накапливается в легких, что вызывает одышку», — объяснил Беленков. В последнюю очередь врач отметил отеки. «Если в конце дня отекает одна нога, то это скорее всего проблемы с венами. Если две, то это либо сердце, либо почки. Наличие проблемы можно проверить по следам от носков — это знак, что с этим нужно разобраться», — сказал собеседник URA.RU. Он подчеркнул, что иногда организм не предупреждает человека о проблемах с сердечно-сосудистой системой. «Сердце может не подавать никаких сигналов, а просто остановиться. Такое бывает при врожденных аномалиях, гипертрофическая кардиомиопатия», — заключил кардиолог.