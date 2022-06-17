17 июня 2022

На фабрике челябинского экс-замгубернатора снова сгорела крыша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Агросовещание с Алексеем Текслером в ЮУГАУ. Челябинск, косилов андрей
Второй пожар на птицефабрике произошел почти в тот же день, что и в прошлом году Фото:

В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области вечером 18 июня произошло возгорание кровли птичника птицефабрики «Равис». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Фабрика входит в состав одноименного агрохолдинга, которым руководит бывший вице-губернатор региона Андрей Косилов.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли птичника на площади 2300 кв. м. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального управления МЧС, тушение кровли одного из птичников организовано от наружного противопожарного водоснабжения, создано два боевых участка (снаружи и внутри здания). В работе участвовали 15 единиц техники и 54 человека, всего шесть звеньев газодымозащитной службы.

«Угрозы распространения на соседние строения не допущено. Пожар локализован и ликвидирован. Проводится разборка и проливка», — добавили в ведомстве.

В ГУ МЧС уточнили, что причины возгорания в данный момент выясняются сотрудниками отделения дознания. Аналогичный пожар произошел на птицефабрике почти ровно год назад, 17 июня 2021 года. Тогда здесь погибли несколько сотен тысяч голов птицы.

На птицефабрике в Рощино вновь сгорела кровля птичника
Пожар локализован, ведется проливка.

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В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области вечером 18 июня произошло возгорание кровли птичника птицефабрики «Равис». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Фабрика входит в состав одноименного агрохолдинга, которым руководит бывший вице-губернатор региона Андрей Косилов. «По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли птичника на площади 2300 кв. м. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным регионального управления МЧС, тушение кровли одного из птичников организовано от наружного противопожарного водоснабжения, создано два боевых участка (снаружи и внутри здания). В работе участвовали 15 единиц техники и 54 человека, всего шесть звеньев газодымозащитной службы. «Угрозы распространения на соседние строения не допущено. Пожар локализован и ликвидирован. Проводится разборка и проливка», — добавили в ведомстве. В ГУ МЧС уточнили, что причины возгорания в данный момент выясняются сотрудниками отделения дознания. Аналогичный пожар произошел на птицефабрике почти ровно год назад, 17 июня 2021 года. Тогда здесь погибли несколько сотен тысяч голов птицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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