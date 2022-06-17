Второй пожар на птицефабрике произошел почти в тот же день, что и в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области вечером 18 июня произошло возгорание кровли птичника птицефабрики «Равис». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Фабрика входит в состав одноименного агрохолдинга, которым руководит бывший вице-губернатор региона Андрей Косилов.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли птичника на площади 2300 кв. м. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального управления МЧС, тушение кровли одного из птичников организовано от наружного противопожарного водоснабжения, создано два боевых участка (снаружи и внутри здания). В работе участвовали 15 единиц техники и 54 человека, всего шесть звеньев газодымозащитной службы.

«Угрозы распространения на соседние строения не допущено. Пожар локализован и ликвидирован. Проводится разборка и проливка», — добавили в ведомстве.

В ГУ МЧС уточнили, что причины возгорания в данный момент выясняются сотрудниками отделения дознания. Аналогичный пожар произошел на птицефабрике почти ровно год назад, 17 июня 2021 года. Тогда здесь погибли несколько сотен тысяч голов птицы.

На птицефабрике в Рощино вновь сгорела кровля птичника Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Пожар локализован, ведется проливка. Пресс-служба МЧС по Челябинской области