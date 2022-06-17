Челябинский фельдшер поговорила по видеосвязи с Путиным

Медик рассказала президенту Путину о новом фельдшерско-акушерском пункте под Чебаркулем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фельдшер из поселка Мисяш (Челябинская область) Ксения Данилюк 18 июня поговорила по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. Видеоконференция с медработниками прошла по случаю открытия в ряде регионов новых объектов здравоохранения, среди которых 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Челябинской и Свердловской областях.

Ксения Данилюк поблагодарила Владимира Путина за программу модернизации первичного звена, за счет которой в больнице, где она трудится, появляются новое оборудование и машины скорой помощи, открываются ФАПы. «Благодаря ФАПам, медицинская помощь становится ближе, и повышается качество жизни людей», — рассказала президенту фельдшер. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

Медик также рассказала Владимиру Путину о ФАПе, который недавно открылся в поселке Мисяш. По ее словам, 10 лет назад под Чебаркулем был закрыт аварийный ФАП. С того времени местные жители были вынуждены ездить за медпомощью в ближайший город в 10 километрах. Это было неудобно и вызывало постоянные жалобы населения, уточнила Ксения Данилюк.

В этом году в Мисяше открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. «Это светлый, чистый ФАП с новым профессиональным оборудованием, где мы будем проводить диспансеризацию, вакцинацию выездными бригадами, ЭКГ, забор крови, где пациенты могут получить консультацию узких специалистов. Также будем оказывать экстренную медицинскую помощь до приезда скорой», — рассказала Ксения Данилюк.

Встреча Владимира Путина с медиками прошла накануне их профессионального праздника. В это воскресенье в России отметят День медицинского работника. Президент пожелал успехов всем, кто причастен к медицине.

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