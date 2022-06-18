The Guardian: жена Зеленского пожаловалась на капризы мужа

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский болеет после трудных периодов, рассказала его жена Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем. Об этом в интервью The Guardian рассказала его супруга Елена Зеленская.

«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье — он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», — отметила она.

Чтобы Зеленский померил температуру, его жена, как она выразилась, «устраивает сцену». Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заподозрил у украинского лидера проблемы с психикой. Кевер добавил, что не знает, можно ли с этим что-то сделать, указав на нездоровую манеру поведения Зеленского на международной арене.

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Украинский президент Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем. Об этом в интервью The Guardian рассказала его супруга Елена Зеленская. «Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье — он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», — отметила она. Чтобы Зеленский померил температуру, его жена, как она выразилась, «устраивает сцену». Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы. Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заподозрил у украинского лидера проблемы с психикой. Кевер добавил, что не знает, можно ли с этим что-то сделать, указав на нездоровую манеру поведения Зеленского на международной арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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