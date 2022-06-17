Свердловский завод установил памятник после смены руководства

На заводе «Уралхиммаш» появился памятник «Москвичу» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После смены руководства на заводе химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» появился памятник «Москвичу». Об этом журналисту URA.RU сообщили очевидцы.

«На территории завода „Уралхиммаш“ в Екатеринбурге поставили памятник „Москвичу“», — рассказал очевидец. Читатель считает, что установка памятника связана с появлением нового руководства на заводе.

В феврале уральский завод перешел под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ». Это привело к кадровым перестановкам в «Уралхиммаш», управлять назначили Тамару Кобаладзе, ранее возглавлявшую дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралхиммаш» изготовит оборудование для проекта «Газпрома» в ЯНАО. Также агентство рассказывало, что завод в Екатеринбурге поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту».

На территории «Уралхиммаша» появился «Москвич» Фото: читатель URA.RU