17 июня 2022

Свердловский завод установил памятник после смены руководства

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева на Уралхиммаш. Екатеринбург, станок, уралхиммаш
На заводе «Уралхиммаш» появился памятник «Москвичу» Фото:

После смены руководства на заводе химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» появился памятник «Москвичу». Об этом журналисту URA.RU сообщили очевидцы.

«На территории завода „Уралхиммаш“ в Екатеринбурге поставили памятник „Москвичу“», — рассказал очевидец. Читатель считает, что установка памятника связана с появлением нового руководства на заводе.

В феврале уральский завод перешел под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ». Это привело к кадровым перестановкам в «Уралхиммаш», управлять назначили Тамару Кобаладзе, ранее возглавлявшую дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралхиммаш» изготовит оборудование для проекта «Газпрома» в ЯНАО. Также агентство рассказывало, что завод в Екатеринбурге поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту».

На территории «Уралхиммаша» появился «Москвич»
Фото:

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После смены руководства на заводе химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» появился памятник «Москвичу». Об этом журналисту URA.RU сообщили очевидцы. «На территории завода „Уралхиммаш“ в Екатеринбурге поставили памятник „Москвичу“», — рассказал очевидец. Читатель считает, что установка памятника связана с появлением нового руководства на заводе. В феврале уральский завод перешел под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ». Это привело к кадровым перестановкам в «Уралхиммаш», управлять назначили Тамару Кобаладзе, ранее возглавлявшую дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралхиммаш» изготовит оборудование для проекта «Газпрома» в ЯНАО. Также агентство рассказывало, что завод в Екатеринбурге поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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