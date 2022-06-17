Свердловский завод установил памятник после смены руководства

После смены руководства на заводе химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» появился памятник «Москвичу». Об этом журналисту URA.RU сообщили очевидцы.
«На территории завода „Уралхиммаш“ в Екатеринбурге поставили памятник „Москвичу“», — рассказал очевидец. Читатель считает, что установка памятника связана с появлением нового руководства на заводе.
В феврале уральский завод перешел под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ». Это привело к кадровым перестановкам в «Уралхиммаш», управлять назначили Тамару Кобаладзе, ранее возглавлявшую дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уралхиммаш» изготовит оборудование для проекта «Газпрома» в ЯНАО. Также агентство рассказывало, что завод в Екатеринбурге поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту».
На территории «Уралхиммаша» появился «Москвич»
Фото: читатель URA.RU
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После смены руководства на заводе химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» появился памятник «Москвичу». Об этом журналисту URA.RU сообщили очевидцы. «На территории завода „Уралхиммаш“ в Екатеринбурге поставили памятник „Москвичу“», — рассказал очевидец. Читатель считает, что установка памятника связана с появлением нового руководства на заводе. В феврале уральский завод перешел под управление новой управляющей компании «УК УХМЗ». Это привело к кадровым перестановкам в «Уралхиммаш», управлять назначили Тамару Кобаладзе, ранее возглавлявшую дирекцию по закупкам ПАО ОМЗ. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралхиммаш» изготовит оборудование для проекта «Газпрома» в ЯНАО. Также агентство рассказывало, что завод в Екатеринбурге поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту».