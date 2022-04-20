Уралхиммаш сделает оборудование для проекта «Газпрома» в ЯНАО

Уральский завод химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» начал работу по изготовлению оборудования для проекта «Газпрома» по разработке Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте уральского производителя, завод изготовит основное технологическое оборудование для установок низкотемпературной конденсации (УНТК).
«Уральский завод химического машиностроения приступает к реализации проекта по изготовлению блочного оборудования технологических линий установки низкотемпературной конденсации (УНТК) в рамках разработки Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Заказчик — ООО „Газпром нефть — Заполярье“», — говорится в сообщении.
Во второй половине 2023 года ООО «Газпром нефть — Заполярье» должен будет начать принимать оборудование, а ввод проекта в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 году. Как добавляет пресс-служба производителя, реализация оборудования для Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО ведется в соответствии с утвержденными графиками.
«В рамках сдачи оборудования Первой линии УНТК заказчику на производственных площадях ПАО „Уралхиммаш“ будет произведена контрольная сборка. Данная мера позволит убедиться заказчику в высоком качестве нашей продукции. Данный проект обеспечит загрузку нашего предприятия в 2023—2024 годах», — приводит слова директора по управлению проектами ПАО «Уралхиммаш» Олега Крутова пресс-служба.
Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту». Так на предприятии «Газпрома» в августе 2021 года произошел пожар. Из-за возгорания «Газпрому» временно пришлось сократить добычу газа на ямальских месторождениях.
Уральский завод химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» начал работу по изготовлению оборудования для проекта «Газпрома» по разработке Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте уральского производителя, завод изготовит основное технологическое оборудование для установок низкотемпературной конденсации (УНТК). «Уральский завод химического машиностроения приступает к реализации проекта по изготовлению блочного оборудования технологических линий установки низкотемпературной конденсации (УНТК) в рамках разработки Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Заказчик — ООО „Газпром нефть — Заполярье“», — говорится в сообщении. Во второй половине 2023 года ООО «Газпром нефть — Заполярье» должен будет начать принимать оборудование, а ввод проекта в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 году. Как добавляет пресс-служба производителя, реализация оборудования для Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО ведется в соответствии с утвержденными графиками. «В рамках сдачи оборудования Первой линии УНТК заказчику на производственных площадях ПАО „Уралхиммаш“ будет произведена контрольная сборка. Данная мера позволит убедиться заказчику в высоком качестве нашей продукции. Данный проект обеспечит загрузку нашего предприятия в 2023—2024 годах», — приводит слова директора по управлению проектами ПАО «Уралхиммаш» Олега Крутова пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту». Так на предприятии «Газпрома» в августе 2021 года произошел пожар. Из-за возгорания «Газпрому» временно пришлось сократить добычу газа на ямальских месторождениях.