Уралхиммаш сделает оборудование для проекта «Газпрома» в ЯНАО

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Проект «Газпрома» в ЯНАО будет введен в промышленную эксплуатацию в 2024 году Фото:

Уральский завод химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» начал работу по изготовлению оборудования для проекта «Газпрома» по разработке Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте уральского производителя, завод изготовит основное технологическое оборудование для установок низкотемпературной конденсации (УНТК).

«Уральский завод химического машиностроения приступает к реализации проекта по изготовлению блочного оборудования технологических линий установки низкотемпературной конденсации (УНТК) в рамках разработки Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Заказчик — ООО „Газпром нефть — Заполярье“», — говорится в сообщении.

Во второй половине 2023 года ООО «Газпром нефть — Заполярье» должен будет начать принимать оборудование, а ввод проекта в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 году. Как добавляет пресс-служба производителя, реализация оборудования для Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО ведется в соответствии с утвержденными графиками.

«В рамках сдачи оборудования Первой линии УНТК заказчику на производственных площадях ПАО „Уралхиммаш“ будет произведена контрольная сборка. Данная мера позволит убедиться заказчику в высоком качестве нашей продукции. Данный проект обеспечит загрузку нашего предприятия в 2023—2024 годах», — приводит слова директора по управлению проектами ПАО «Уралхиммаш» Олега Крутова пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту». Так на предприятии «Газпрома» в августе 2021 года произошел пожар. Из-за возгорания «Газпрому» временно пришлось сократить добычу газа на ямальских месторождениях.

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Уральский завод химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» начал работу по изготовлению оборудования для проекта «Газпрома» по разработке Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте уральского производителя, завод изготовит основное технологическое оборудование для установок низкотемпературной конденсации (УНТК). «Уральский завод химического машиностроения приступает к реализации проекта по изготовлению блочного оборудования технологических линий установки низкотемпературной конденсации (УНТК) в рамках разработки Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Заказчик — ООО „Газпром нефть — Заполярье“», — говорится в сообщении. Во второй половине 2023 года ООО «Газпром нефть — Заполярье» должен будет начать принимать оборудование, а ввод проекта в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 году. Как добавляет пресс-служба производителя, реализация оборудования для Бованенковского и Харасавэйского месторождений ЯНАО ведется в соответствии с утвержденными графиками. «В рамках сдачи оборудования Первой линии УНТК заказчику на производственных площадях ПАО „Уралхиммаш“ будет произведена контрольная сборка. Данная мера позволит убедиться заказчику в высоком качестве нашей продукции. Данный проект обеспечит загрузку нашего предприятия в 2023—2024 годах», — приводит слова директора по управлению проектами ПАО «Уралхиммаш» Олега Крутова пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что Уральский завод химического машиностроения поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту». Так на предприятии «Газпрома» в августе 2021 года произошел пожар. Из-за возгорания «Газпрому» временно пришлось сократить добычу газа на ямальских месторождениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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