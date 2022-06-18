ТАСС: главарей нацбатальона «Азов»* этапировали в Россию

18 июня 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Пленные нацисты «Азова» отправились по этапу в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Руководителей украинского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источника. «Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий», — сообщает источник агентства в силовых структурах. Он добавил, что также в Россию были этапированы офицеры других украинских нацистских подразделений. Куда конкретно были отправлены пленные националисты не уточняется. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих и националистов, среди которых были высокопоставленный командир и британский наемник. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Руководителей украинского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источника. «Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий», — сообщает источник агентства в силовых структурах. Он добавил, что также в Россию были этапированы офицеры других украинских нацистских подразделений. Куда конкретно были отправлены пленные националисты не уточняется. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих и националистов, среди которых были высокопоставленный командир и британский наемник.