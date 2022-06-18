18 июня 2022

Свердловчане обустроили площадку для выгула собак за свои деньги. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Курган, собака, выгул собак, горсад, площадка для дрессировки собак
Жители микрорайона Светлый оборудовали площадку для дрессировки собак за свои деньги Фото:

Екатеринбуржцы в восторге от новой площадки для собак, оборудованной за средства собственников ЖК «Светлый». Об этом сообщила читательница.

«Выражаю огромную благодарность жителям ЖК „Светлого“, обустроившим на собственные средства замечательную площадку для собак. Очень бережно поддерживается порядок и общая атмосфера, на площадке даже имеется водопой», — рассказала екатеринбурженка сообществу «Химмаш (г. Екатеринбург)», в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбуржцы обустроили огороженную площадку для выгула и дрессировки собак в одном из дворов микрорайона Светлый. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан. Кроме этого, девушка была удивлена свободному входу на территорию площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. После чего, свердловские рестораторы решили провести благотворительный ужин для помощи приюту.

В микрорайоне Светлый жильцы обустроили площадку для выгула собак
Фото:
На площадке есть игрушки для животных
Фото:
Территория для выгула собак огорожена забором
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Екатеринбуржцы в восторге от новой площадки для собак, оборудованной за средства собственников ЖК «Светлый». Об этом сообщила читательница. «Выражаю огромную благодарность жителям ЖК „Светлого“, обустроившим на собственные средства замечательную площадку для собак. Очень бережно поддерживается порядок и общая атмосфера, на площадке даже имеется водопой», — рассказала екатеринбурженка сообществу «Химмаш (г. Екатеринбург)», в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбуржцы обустроили огороженную площадку для выгула и дрессировки собак в одном из дворов микрорайона Светлый. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан. Кроме этого, девушка была удивлена свободному входу на территорию площадки. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. После чего, свердловские рестораторы решили провести благотворительный ужин для помощи приюту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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