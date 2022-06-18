Жители микрорайона Светлый оборудовали площадку для дрессировки собак за свои деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбуржцы в восторге от новой площадки для собак, оборудованной за средства собственников ЖК «Светлый». Об этом сообщила читательница.

«Выражаю огромную благодарность жителям ЖК „Светлого“, обустроившим на собственные средства замечательную площадку для собак. Очень бережно поддерживается порядок и общая атмосфера, на площадке даже имеется водопой», — рассказала екатеринбурженка сообществу «Химмаш (г. Екатеринбург)», в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбуржцы обустроили огороженную площадку для выгула и дрессировки собак в одном из дворов микрорайона Светлый. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, также на площадке присутствует питьевой фонтан. Кроме этого, девушка была удивлена свободному входу на территорию площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. После чего, свердловские рестораторы решили провести благотворительный ужин для помощи приюту.

В микрорайоне Светлый жильцы обустроили площадку для выгула собак Фото: сообщество «Химмаш (г. Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте»

На площадке есть игрушки для животных Фото: сообщество «Химмаш (г. Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте»

Территория для выгула собак огорожена забором Фото: сообщество «Химмаш (г. Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте»