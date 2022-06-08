Екатеринбургский приют для собак сгорел, не успев открыться

В Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. Об этом рассказали владельцы приюта «Хаски екб» в соцсетях.
«Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов — все выгорело за несколько часов», — рассказала владелец приюта. Организаторы планировали открыть приют для хаски через две недели, однако пожар уничтожил технику, вольеры и корм для животных.
В момент возгорания собак не было в приюте. По словам хозяев, здание загорелось из-за некачественной проводки. Организаторы вложили 400 тысяч рублей для создания электричества, однако ремонт закончить не успели.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина проник на территорию санатория и поджог бар с несколькими домами. Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу.
В Екатеринбурге сгорел не открывшийся собачий приют
В Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. Об этом рассказали владельцы приюта «Хаски екб» в соцсетях. «Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов — все выгорело за несколько часов», — рассказала владелец приюта. Организаторы планировали открыть приют для хаски через две недели, однако пожар уничтожил технику, вольеры и корм для животных. В момент возгорания собак не было в приюте. По словам хозяев, здание загорелось из-за некачественной проводки. Организаторы вложили 400 тысяч рублей для создания электричества, однако ремонт закончить не успели. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина проник на территорию санатория и поджог бар с несколькими домами. Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу.