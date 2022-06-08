08 июня 2022

Екатеринбургский приют для собак сгорел, не успев открыться

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для собак сгорел из-за некачественной проводки Фото:

В Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. Об этом рассказали владельцы приюта «Хаски екб» в соцсетях.

«Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов — все выгорело за несколько часов», — рассказала владелец приюта. Организаторы планировали открыть приют для хаски через две недели, однако пожар уничтожил технику, вольеры и корм для животных.

В момент возгорания собак не было в приюте. По словам хозяев, здание загорелось из-за некачественной проводки. Организаторы вложили 400 тысяч рублей для создания электричества, однако ремонт закончить не успели.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина проник на территорию санатория и поджог бар с несколькими домами. Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу.

В Екатеринбурге сгорел не открывшийся собачий приют
Фото:
В момент пожара животных внутри не было
Фото:

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В Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. Об этом рассказали владельцы приюта «Хаски екб» в соцсетях. «Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов — все выгорело за несколько часов», — рассказала владелец приюта. Организаторы планировали открыть приют для хаски через две недели, однако пожар уничтожил технику, вольеры и корм для животных. В момент возгорания собак не было в приюте. По словам хозяев, здание загорелось из-за некачественной проводки. Организаторы вложили 400 тысяч рублей для создания электричества, однако ремонт закончить не успели. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина проник на территорию санатория и поджог бар с несколькими домами. Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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