Екатеринбургский приют для собак сгорел, не успев открыться

09 июня 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Приют для собак сгорел из-за некачественной проводки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. Об этом рассказали владельцы приюта «Хаски екб» в соцсетях. «Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов — все выгорело за несколько часов», — рассказала владелец приюта. Организаторы планировали открыть приют для хаски через две недели, однако пожар уничтожил технику, вольеры и корм для животных. В момент возгорания собак не было в приюте. По словам хозяев, здание загорелось из-за некачественной проводки. Организаторы вложили 400 тысяч рублей для создания электричества, однако ремонт закончить не успели. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина проник на территорию санатория и поджог бар с несколькими домами. Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу. В Екатеринбурге сгорел не открывшийся собачий приют Фото: «Хаски екб» в соцсетях В момент пожара животных внутри не было Фото: «Хаски екб» в соцсетях Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. Об этом рассказали владельцы приюта «Хаски екб» в соцсетях. «Полгода ежедневной стройки, полгода трудов и сборов — все выгорело за несколько часов», — рассказала владелец приюта. Организаторы планировали открыть приют для хаски через две недели, однако пожар уничтожил технику, вольеры и корм для животных. В момент возгорания собак не было в приюте. По словам хозяев, здание загорелось из-за некачественной проводки. Организаторы вложили 400 тысяч рублей для создания электричества, однако ремонт закончить не успели. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина проник на территорию санатория и поджог бар с несколькими домами. Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу.