Топ-рестораторы Екатеринбурга устроят ужин ради собак

Рестораторы «АУК» проведут благотворительный ужин 21 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рестораторы, которые входят в проект «Аутентичная уральская кухня» (АУК), 21 июня проведут благотворительный ужин, чтобы помочь владельцам сгоревшего приюта для собак HuskyEkb. Об этом сообщает команда шеф-поваров «АУК» в своей соцсети.

«На днях в приюте случился пожар, и сейчас ребятам очень нужна наша помощь и ваше участие. Мы проведем летний благотворительный ужин в самом крутом дворике Екатеринбурга», — говорится в сообщении АУК. Мероприятие пройдет в необистро на Пушкина, 4.

Кроме ужина, пройдет благотворительная распродажа, средства также пойдут на восстановление приюта. Благотворительный вечер пройдет 21 июня в 17.00.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в приюте для собак за несколько недель до открытия произошел пожар. В момент возгорания животных не было в приюте, однако сгорели лари и кухня. Собственники приюта считают, что пожар мог случиться из-за некачественной проводки, в которую вложили 400 тысяч рублей.