НАТО исключит Россию из числа партнеров альянса

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Столтенберг пообещал объявить об исключении РФ из числа партнеров на предстоящем саммите Фото:
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Страны-участники НАТО объявят об исключении России из числа партнеров альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, усиление Китая также является вызовом для интересов, ценностей и безопасности альянса.

Россия значилась стратегическим партнером Североатлантического альянса, согласно действующей стратегии, принятой в 2010 году. Позже генсек Столтенберг заявил журналистам, что военный альянс меняет тактику защиты от России. По его словам, предстоящие перестановки в позициях НАТО будут самыми масштабными со времен холодной войны.

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Страны-участники НАТО объявят об исключении России из числа партнеров альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, усиление Китая также является вызовом для интересов, ценностей и безопасности альянса. Россия значилась стратегическим партнером Североатлантического альянса, согласно действующей стратегии, принятой в 2010 году. Позже генсек Столтенберг заявил журналистам, что военный альянс меняет тактику защиты от России. По его словам, предстоящие перестановки в позициях НАТО будут самыми масштабными со времен холодной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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