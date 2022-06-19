НАТО исключит Россию из числа партнеров альянса

19 июня 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Столтенберг пообещал объявить об исключении РФ из числа партнеров на предстоящем саммите Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны-участники НАТО объявят об исключении России из числа партнеров альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, усиление Китая также является вызовом для интересов, ценностей и безопасности альянса. Россия значилась стратегическим партнером Североатлантического альянса, согласно действующей стратегии, принятой в 2010 году. Позже генсек Столтенберг заявил журналистам, что военный альянс меняет тактику защиты от России. По его словам, предстоящие перестановки в позициях НАТО будут самыми масштабными со времен холодной войны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны-участники НАТО объявят об исключении России из числа партнеров альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Об этом заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. «Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, усиление Китая также является вызовом для интересов, ценностей и безопасности альянса. Россия значилась стратегическим партнером Североатлантического альянса, согласно действующей стратегии, принятой в 2010 году. Позже генсек Столтенберг заявил журналистам, что военный альянс меняет тактику защиты от России. По его словам, предстоящие перестановки в позициях НАТО будут самыми масштабными со времен холодной войны.