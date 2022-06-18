В пермском экопарке горожане провели субботник Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Кировском районе Перми волонтеры провели субботник, в ходе которого был отреставрирован участок городского экопарка «Мечта воробушка». О полезной инициативе рассказали в городской администрации.

«Волонтеры и работники Нижне-Курьинского участкового лесничества привели в порядок площадки экопарка „Мечта воробушка“: собрали мусор с площадок, покрасили стол, стенды и веранду», — информирует пресс-служба мэрии на сайте. Субботник прошел 18 июня рядом с улицей Калинина.

Экологическая тропа «Лес Пушкина», частью которого является лесопарковая зона, стала три года назад победителем городского конкурса проектов. Социально значимый объект решили привести в порядок после того, как на нем установили новые экспонаты. Первоначально установленным конструкциям также потребовалась реновация.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Пермского края пожаловались на беспорядок на городских кладбищах. Из различных городов края поступило более 20 жалоб на груды мусора в местах захоронений.

Субботник в городском экопарке Кировского района Перми фото: администрация г. Пермь

Горожане приводят в порядок экотропу «Лес Пушкина» в Перми фото: администрация г. Пермь

Реставрация элементов обустройства экопарка в Перми фото: администрация г. Пермь