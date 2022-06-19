Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении

Позиции армии Азербайджана попали под обстрел в ночь на 19 июня. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. По данным ведомства, обстрел велся со стороны Армении.
«Подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кяльбаджарского района», — сообщает минобороны Азербайджана в своем telegram-канале. В ведомстве уточнили, что уже приняли «адекватные ответные меры».
В марте участились перестрелки на карабахско-азербайджанской границе. Армия обороны Нагорного Карабаха сообщала, что армия Азербайджана открыла огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия, передает «Царьград». МИД Армении также заявил о напряженной обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, добавляет RT. 26 марта вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. Москва призвала Баку отвести своих военных с этой территории, однако они все же нанесли четыре воздушных удара по Нагорному Карабаху.
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