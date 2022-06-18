18 июня 2022
17 июня 2022

Тюменцы отпраздновали 100-летие пионерии на вершине Эльбруса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Альпинисты из Тюмени посвятили свой подъем на Эльбрус юбилею движения пионеров Фото:

Группа альпинистов из Тюмени поднялась на вершину горы Эльбрус в честь 100-летия движения пионеров. Об этом URA.RU рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. Он также возглавил подъем на высшую точку в России.

«Посвятили подъем столетию пионерии. 9 человек участвовали, все тюменцы», — сообщил Гайнуллин URA.RU. Он также прислал кадры с подъема, где альпинисты 18 июня сфотографировались с флагом Тюменской области и символикой пионерской организации.

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — крупнейшая детская организация в СССР. Она была образована в 1922 году. С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии.

Ранее URA.RU рассказывало о впечатлениях тюменки, которая приняла участие в скоростном подъеме на Эльбрус. У нее получилось взять серебро с результатом в 4 часа 45 минут.

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Группа альпинистов из Тюмени поднялась на вершину горы Эльбрус в честь 100-летия движения пионеров. Об этом URA.RU рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. Он также возглавил подъем на высшую точку в России. «Посвятили подъем столетию пионерии. 9 человек участвовали, все тюменцы», — сообщил Гайнуллин URA.RU. Он также прислал кадры с подъема, где альпинисты 18 июня сфотографировались с флагом Тюменской области и символикой пионерской организации. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — крупнейшая детская организация в СССР. Она была образована в 1922 году. С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. Ранее URA.RU рассказывало о впечатлениях тюменки, которая приняла участие в скоростном подъеме на Эльбрус. У нее получилось взять серебро с результатом в 4 часа 45 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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