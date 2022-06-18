Тюменцы отпраздновали 100-летие пионерии на вершине Эльбруса. Фото

19 июня 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Альпинисты из Тюмени посвятили свой подъем на Эльбрус юбилею движения пионеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа альпинистов из Тюмени поднялась на вершину горы Эльбрус в честь 100-летия движения пионеров. Об этом URA.RU рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. Он также возглавил подъем на высшую точку в России. «Посвятили подъем столетию пионерии. 9 человек участвовали, все тюменцы», — сообщил Гайнуллин URA.RU. Он также прислал кадры с подъема, где альпинисты 18 июня сфотографировались с флагом Тюменской области и символикой пионерской организации. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — крупнейшая детская организация в СССР. Она была образована в 1922 году. С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. Ранее URA.RU рассказывало о впечатлениях тюменки, которая приняла участие в скоростном подъеме на Эльбрус. У нее получилось взять серебро с результатом в 4 часа 45 минут. Фото: Тимур Гайнуллин, президент ТРФА Фото: Тимур Гайнуллин, президент ТРФА Фото: Тимур Гайнуллин, президент ТРФА Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Группа альпинистов из Тюмени поднялась на вершину горы Эльбрус в честь 100-летия движения пионеров. Об этом URA.RU рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. Он также возглавил подъем на высшую точку в России. «Посвятили подъем столетию пионерии. 9 человек участвовали, все тюменцы», — сообщил Гайнуллин URA.RU. Он также прислал кадры с подъема, где альпинисты 18 июня сфотографировались с флагом Тюменской области и символикой пионерской организации. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — крупнейшая детская организация в СССР. Она была образована в 1922 году. С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. Ранее URA.RU рассказывало о впечатлениях тюменки, которая приняла участие в скоростном подъеме на Эльбрус. У нее получилось взять серебро с результатом в 4 часа 45 минут.