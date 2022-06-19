Еврокомиссия поставила Киеву жесткие условия для вступления в ЕС

19 июня 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Украина может потерять будущий статус в кандидаты ЕС при невыполнении требований комиссии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украина обязана выполнить ряд условий Еврокомиссии для того, чтобы не лишиться статуса кандидата в ЕС в будущем. Перечень требований опубликован на сайте организации. Для того, чтобы получить и удержать статус кандидата в ЕС, украинские власти должны: усилить борьбу с коррупцией; принять закон о порядке отбора судей Конституционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии; реформировать законодательство о национальных меньшинствах и согласовать с директивой ЕС закон о СМИ. «Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», — написали на сайте Еврокомиссии. Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз 17 июня. Этому решению предшествовало требование лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии немедленно наделить Украину соответствующим статусом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина обязана выполнить ряд условий Еврокомиссии для того, чтобы не лишиться статуса кандидата в ЕС в будущем. Перечень требований опубликован на сайте организации. Для того, чтобы получить и удержать статус кандидата в ЕС, украинские власти должны: усилить борьбу с коррупцией; принять закон о порядке отбора судей Конституционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии; реформировать законодательство о национальных меньшинствах и согласовать с директивой ЕС закон о СМИ. «Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», — написали на сайте Еврокомиссии. Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз 17 июня. Этому решению предшествовало требование лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии немедленно наделить Украину соответствующим статусом.