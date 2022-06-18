Жителя Златоуста задержали за попытку угона и кражу аккумулятора

Чтобы угнать авто, мужчина для начала решил его отремонтировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские в Златоусте задержали ранее судимого 39-летнего мужчину, которого подозревают в краже автомобильного аккумулятора и попытке угона авто. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть с заявлением о попытке угона обратился владелец машины.

«В вечернее время в дежурную часть ОМВД России по Златоустовскому городскому округу поступило сообщение от владельца авто 1989 года рождения. Он сообщил, что неизвестный попытался угнать его ВАЗ-2109», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

По данным полиции, злоумышленник заприметил автомобиль, который долго стоял на проспекте Гагарина. Чтобы угнать машину, он решил для начала ее отремонтировать. За этим занятием мужчину заметили знакомые владельца авто и позвонили автолюбителю. Оперативники уголовного розыска выехали на место и задержали подозреваемого.

Полицейские установили, что за несколько дней до этого в том же микрорайоне подозреваемый украл аккумулятор из ВАЗ-2108 и унес к себе домой. Похищенное имущество вернули владельцу.

Владелец «девятки» оценил ущерб более чем в 100 тыс. рублей, а хозяин «восьмерки» в три тысячи. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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