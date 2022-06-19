Сенатор Цеков уличил Турцию в двойной игре в спецоперации России

19 июня 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Турция хочет прибавить собственный вес на фоне спецоперации РФ на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция поставляет Украине беспилотники «Байрактар-ТБ2» при этом закрыла Босфорский пролив для военных кораблей на время спецоперации РФ на территории Донбасса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «У Турции двойственная позиция. В каких-то вопросах помогает, в каких-то нет. Они руководствуются своими интересами и ведут себя так, как считают нужным. Мы это хорошо понимаем и учитываем. Беспилотники „Байрактар“ поставляют, что не помогает нам. А помогают в том, что закрыли Босфорский пролив, то есть выполняет конвенцию, хотя, как страна НАТО, могла бы повести себя по-другому», — сказал Сергей Цеков. Сенатор также напомнил, что Анкара не собирается признавать Крым как российскую территорию. «Не помогают они тем, что постоянно заявляют о непризнании Крыма составной частью России, хотя мы на это мало обращаем внимания. Главное, что Россия нас признает своей территорией. Помогают нам в том, что пытаются играть роль посредника, площадку представили для переговоров», — уточнил он. Собеседник агентства добавил, что Турция также не ввела санкции против РФ и не закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Член международного комитета Совфеда отметил, что Турция видит в сегодняшних событиях повод прибавить собственный геополитический вес. «Надо учитывать, что Турция использует свое геополитическое положение. Жизнь распорядилась, что их государство расположено на землях Босфора, что само по себе важно. Стоят на перекрестии многих путей и энергетических, и воздушных», — заключил Сенатор Цеков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Турция поставляет Украине беспилотники «Байрактар-ТБ2» при этом закрыла Босфорский пролив для военных кораблей на время спецоперации РФ на территории Донбасса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «У Турции двойственная позиция. В каких-то вопросах помогает, в каких-то нет. Они руководствуются своими интересами и ведут себя так, как считают нужным. Мы это хорошо понимаем и учитываем. Беспилотники „Байрактар“ поставляют, что не помогает нам. А помогают в том, что закрыли Босфорский пролив, то есть выполняет конвенцию, хотя, как страна НАТО, могла бы повести себя по-другому», — сказал Сергей Цеков. Сенатор также напомнил, что Анкара не собирается признавать Крым как российскую территорию. «Не помогают они тем, что постоянно заявляют о непризнании Крыма составной частью России, хотя мы на это мало обращаем внимания. Главное, что Россия нас признает своей территорией. Помогают нам в том, что пытаются играть роль посредника, площадку представили для переговоров», — уточнил он. Собеседник агентства добавил, что Турция также не ввела санкции против РФ и не закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Член международного комитета Совфеда отметил, что Турция видит в сегодняшних событиях повод прибавить собственный геополитический вес. «Надо учитывать, что Турция использует свое геополитическое положение. Жизнь распорядилась, что их государство расположено на землях Босфора, что само по себе важно. Стоят на перекрестии многих путей и энергетических, и воздушных», — заключил Сенатор Цеков.