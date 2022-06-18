В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ эвакуировали 780 человек

По предварительным данным, в магазине произошло короткое замыкание проводки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбурге в строительном магазине «Леруа Мерлен» в переулке Базовом, 45 произошло возгорание. Посетителей экстренно эвакуировали, на место вызвали пожарных. Об этом URA.RU сообщает читатель.

«Говорят, произошло короткое замыкание и потом началось возгорание. Площадь небольшая, но задымление сильное. На место приехали пожарные», — рассказывает очевидец происшествия. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказывают, что пострадавших нет, и добавляют подробности.

«В строительном магазине „Леруа Мерлен“ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Прибывшие огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением в щите видеонаблюдения. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пожар потушен с помощью огнетушителя. Из здания эвакуированы 780 человек посетителей и сотрудников магазина», — сообщили в ведомстве.

Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»