18 июня 2022

В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ эвакуировали 780 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин, меры предосторожности, ковид 19
По предварительным данным, в магазине произошло короткое замыкание проводки Фото:

В Екатеринбурге в строительном магазине «Леруа Мерлен» в переулке Базовом, 45 произошло возгорание. Посетителей экстренно эвакуировали, на место вызвали пожарных. Об этом URA.RU сообщает читатель.

«Говорят, произошло короткое замыкание и потом началось возгорание. Площадь небольшая, но задымление сильное. На место приехали пожарные», — рассказывает очевидец происшествия. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказывают, что пострадавших нет, и добавляют подробности.

«В строительном магазине „Леруа Мерлен“ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Прибывшие огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением в щите видеонаблюдения. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пожар потушен с помощью огнетушителя. Из здания эвакуированы 780 человек посетителей и сотрудников магазина», — сообщили в ведомстве.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге в строительном магазине «Леруа Мерлен» в переулке Базовом, 45 произошло возгорание. Посетителей экстренно эвакуировали, на место вызвали пожарных. Об этом URA.RU сообщает читатель. «Говорят, произошло короткое замыкание и потом началось возгорание. Площадь небольшая, но задымление сильное. На место приехали пожарные», — рассказывает очевидец происшествия. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказывают, что пострадавших нет, и добавляют подробности. «В строительном магазине „Леруа Мерлен“ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Прибывшие огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением в щите видеонаблюдения. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пожар потушен с помощью огнетушителя. Из здания эвакуированы 780 человек посетителей и сотрудников магазина», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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