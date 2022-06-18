Челябинского силовика задержали со взяткой на границе

19 июня 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Инспектора ГИБДД подозревают в посредничестве при передаче взятки на границе с Казахстаном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Cотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку в отношении сотрудника ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского Главка, автоинспектора подозревают в посредничестве при передаче взятки на границе с Казахстаном. «Оперативниками собственной безопасности проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника ГИБДД к противоправной деятельности. Предварительно установлено, что автоинспектор оказывал содействие своему знакомому. При пересечении границы с Республикой Казахстан сотрудник передал денежное вознаграждение 20 тысяч рублей должностному лицу за совершение незаконных действий», — рассказали в полиции. В настоящее время инспектор ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет подтверждена, он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесет установленное законом наказание. В этом же случае его непосредственных руководителей привлекут дисциплинарной ответственности. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Cотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку в отношении сотрудника ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского Главка, автоинспектора подозревают в посредничестве при передаче взятки на границе с Казахстаном. «Оперативниками собственной безопасности проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника ГИБДД к противоправной деятельности. Предварительно установлено, что автоинспектор оказывал содействие своему знакомому. При пересечении границы с Республикой Казахстан сотрудник передал денежное вознаграждение 20 тысяч рублей должностному лицу за совершение незаконных действий», — рассказали в полиции. В настоящее время инспектор ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет подтверждена, он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесет установленное законом наказание. В этом же случае его непосредственных руководителей привлекут дисциплинарной ответственности.