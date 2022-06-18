18 июня 2022
17 июня 2022

Челябинского силовика задержали со взяткой на границе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничный столб, герб россии, пограничная застава
Инспектора ГИБДД подозревают в посредничестве при передаче взятки на границе с Казахстаном Фото:

Cотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку в отношении сотрудника ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского Главка, автоинспектора подозревают в посредничестве при передаче взятки на границе с Казахстаном.

«Оперативниками собственной безопасности проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника ГИБДД к противоправной деятельности. Предварительно установлено, что автоинспектор оказывал содействие своему знакомому. При пересечении границы с Республикой Казахстан сотрудник передал денежное вознаграждение 20 тысяч рублей должностному лицу за совершение незаконных действий», — рассказали в полиции.

В настоящее время инспектор ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет подтверждена, он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесет установленное законом наказание. В этом же случае его непосредственных руководителей привлекут дисциплинарной ответственности.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Cотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку в отношении сотрудника ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского Главка, автоинспектора подозревают в посредничестве при передаче взятки на границе с Казахстаном. «Оперативниками собственной безопасности проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника ГИБДД к противоправной деятельности. Предварительно установлено, что автоинспектор оказывал содействие своему знакомому. При пересечении границы с Республикой Казахстан сотрудник передал денежное вознаграждение 20 тысяч рублей должностному лицу за совершение незаконных действий», — рассказали в полиции. В настоящее время инспектор ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет подтверждена, он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесет установленное законом наказание. В этом же случае его непосредственных руководителей привлекут дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...