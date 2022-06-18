Жители Пермского края могут рассчитывать, что в регионе установится ясная погода без осадков уже в середине будущей недели. Такой прогноз для Прикамья опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Начиная с четверга, 23 июня, вероятность осадков указана с нулевым процентом. При этом синоптики ожидают облачность, по ночам с прояснениями. В начале недели в Пермском крае — большая вероятность дождей и гроз с похолоданием днем до 17-18 градусов Цельсия.
В среду, 22 мая, воздух начнет прогреваться. К концу недели в Пермском крае обещают комфортную дневную температуру +25°С.
Дожди в Пермском крае закончатся в середине будущей недели
скриншот: Гидрометцентр России
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Жители Пермского края могут рассчитывать, что в регионе установится ясная погода без осадков уже в середине будущей недели. Такой прогноз для Прикамья опубликован на сайте Гидрометцентра России. Начиная с четверга, 23 июня, вероятность осадков указана с нулевым процентом. При этом синоптики ожидают облачность, по ночам с прояснениями. В начале недели в Пермском крае — большая вероятность дождей и гроз с похолоданием днем до 17-18 градусов Цельсия. В среду, 22 мая, воздух начнет прогреваться. К концу недели в Пермском крае обещают комфортную дневную температуру +25°С. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермский край придет грозовой фронт. Основная часть осадков выпадет в восточной части региона.