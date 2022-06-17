Пермяков ожидают теплые выходные с дождями и грозами

В Пермском крае в конце недели будет тепло, но дождливо Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае в ближайшие выходные дни ожидается теплый циклон с кратковременными дождями и грозами. О том, какая погода встретит жителей края за окном в конце недели, рассказали в Пермском краевом гидрометцентре.

«В субботу, 18 июня, под влиянием поля пониженного давления <…> выпадут кратковременные дожди, в Перми останется без существенных осадков <…> Температура воздуха ожидается ночью 10…15°, в Перми около 13°, днем 20…25°, в Перми около 24°. В воскресенье, 19 июня, <…> местами выпадут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температурный фон останется без изменений», — приводят цифры прогноза синоптики. Большинство сильных дождей пройдут на востоке Пермского края.

Циклон, находящийся над регионом, продолжит досаждать пермякам частыми осадками. Грозовая активность затихнет в субботу, 19 июня, но вновь вернется уже в воскресный день. В начале следующей недели ожидается, что циклон создаст интенсивные осадки по всему краю с упором на центральные и южные районы.

Ранее URA.RU сообщало об усилении ветра в Прикамье. Синоптики ожидали воздушных порывов со скоростью до 20 метров в секунду.