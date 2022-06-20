Академик Зверев рассказал, кто тяжелее переносит оспу обезьян

ВОЗ запоздала с ликвидацией последствий вспышки обезьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

Оспа обезьян тяжело протекает у людей, имеющих хронические заболевания и проблемы с иммунной системой. Об этом в беседе c URA.RU сообщил микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе. Обычно это заболевание протекает достаточно легко. Хотя смертельные случаи были зарегистрированы и в Африке, и даже в Америке, когда была вспышка. Около 40 человек переболело и было несколько смертельных случаев, но это в основном люди либо с онкологией, либо с какими-то другими тяжелыми заболеваниями», — заявил Виталий Зверев.

Также собеседник агентства отметил, что этот вирус нельзя назвать оспой обезьян. «Обезьяньим он называется неправильно. Это поскольку из обезьян был выделен, а обезьяны тоже болеют. На самом деле это вирус оспы земляных белок. Вирус оспы грызунов. Переименовать можно, но сути дела это не поменяет. Просто в свое время он был выделен в зоопарке в Копенгагене, когда партия обезьян пришла с неизвестной инфекцией, поэтому и назвали оспой обезьян. А потом оказалось, что обезьяны заражаются этим вирусом от земляных белок», — уточнил академик РАН.

Что касается распространения этого вируса в мире, то иммунолог высказал недовольство работой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Я уверен, что не должно быть никакой пандемии. Мне просто не очень понятно, почему ВОЗ запоздала со своими решениями по ликвидации этой вспышки, потому что был понятен источник, откуда это все пошло. Странно, что они вовремя не изолировали этих людей, которые там оказались, а потом разъехались. Мне кажется, что ВОЗ не сделала в этой ситуации то, что он должна был сделать», — заключил Виталий Зверев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам