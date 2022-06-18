Свердловчане недовольны низкой зарплатой медиков

19 июня 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Почти 80% свердловчан считают, что медикам нужно поднять зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчане недовольны уровнем заработной платы медицинских сотрудников. 79% респондентов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Об этом в исследовании ко Дню медицинского работника сообщила пресс-служба hh.ru. «Большинство свердловчан (79%) не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 13%, остальные затруднились ответить», — говорится в сообщении. Треть свердловчан считают, что врачам должны платить от 100 тысяч рублей в месяц. 50% опрошенных назвали сумму от 61 до 100 тысяч, 11% — от 30 до 60 тысяч. И лишь 1% согласился с тем, что врачи должны получать 30 тысяч рублей. Остальные затруднились ответить. Половина опрошенных также считают, что медсестры должны иметь доход в 30-60 тысяч рублей в месяц. Еще 35% считают, что достойная зарплата для медсестер — это 61-100 тысяч рублей, 10% — в пределах 30 тысяч, 4% — более 100 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин удивился зарплате фельдшера одной из свердловских больниц. Ее месячный заработок составляет — 30 тысяч рублей. Он спросил ее: «Как думаете, это нормально?». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчане недовольны уровнем заработной платы медицинских сотрудников. 79% респондентов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Об этом в исследовании ко Дню медицинского работника сообщила пресс-служба hh.ru. «Большинство свердловчан (79%) не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 13%, остальные затруднились ответить», — говорится в сообщении. Треть свердловчан считают, что врачам должны платить от 100 тысяч рублей в месяц. 50% опрошенных назвали сумму от 61 до 100 тысяч, 11% — от 30 до 60 тысяч. И лишь 1% согласился с тем, что врачи должны получать 30 тысяч рублей. Остальные затруднились ответить. Половина опрошенных также считают, что медсестры должны иметь доход в 30-60 тысяч рублей в месяц. Еще 35% считают, что достойная зарплата для медсестер — это 61-100 тысяч рублей, 10% — в пределах 30 тысяч, 4% — более 100 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин удивился зарплате фельдшера одной из свердловских больниц. Ее месячный заработок составляет — 30 тысяч рублей. Он спросил ее: «Как думаете, это нормально?».