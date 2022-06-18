18 июня 2022
17 июня 2022

Губернатор Махонин гарантировал наличие рабочих мест в регионе

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Махонин: если зарубежные компании уйдут, проблем с трудоустройством в Прикамье не будет Фото:
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин гарантировал, что проблем с трудоустройством в случае ухода с рынка иностранных компаний у жителей региона не возникнет. Такое заявление сделал глава Прикамья в субботу в эфире телеканала РБК.

Махонин, отвечая на вопрос журналиста — может ли он гарантировать, что с рабочими местами все будет в порядке, отметил что Пермский край максимально устойчив к выходу зарубежных инвесторов. «С большой долей вероятности да, кто хочет, тот в Пермском крае работу найдет. Мы фиксируем сейчас рекордно низкий уровень безработицы. Пермский край вышел на допандемийный уровень безработицы одним из самых первых в ПФО», — подчеркнул он.

По словам губернатора в Пермском крае вводится ускоренная переподготовка кадров. Для этого на территории созданы специальные центры, которые также работают на базе предприятий и средних специальных образовательных организаций.

О том, что почти каждый третий житель Прикамья опасается увольнения, URA.RU писало ранее. Исследование провела онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter (имеется в распоряжении редакции). Опрос показал, что 30% пермяков не чувствуют себя уверенно на текущем рабочем месте.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин гарантировал, что проблем с трудоустройством в случае ухода с рынка иностранных компаний у жителей региона не возникнет. Такое заявление сделал глава Прикамья в субботу в эфире телеканала РБК. Махонин, отвечая на вопрос журналиста — может ли он гарантировать, что с рабочими местами все будет в порядке, отметил что Пермский край максимально устойчив к выходу зарубежных инвесторов. «С большой долей вероятности да, кто хочет, тот в Пермском крае работу найдет. Мы фиксируем сейчас рекордно низкий уровень безработицы. Пермский край вышел на допандемийный уровень безработицы одним из самых первых в ПФО», — подчеркнул он. По словам губернатора в Пермском крае вводится ускоренная переподготовка кадров. Для этого на территории созданы специальные центры, которые также работают на базе предприятий и средних специальных образовательных организаций. О том, что почти каждый третий житель Прикамья опасается увольнения, URA.RU писало ранее. Исследование провела онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter (имеется в распоряжении редакции). Опрос показал, что 30% пермяков не чувствуют себя уверенно на текущем рабочем месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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