Губернатор Махонин гарантировал наличие рабочих мест в регионе

19 июня 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Махонин: если зарубежные компании уйдут, проблем с трудоустройством в Прикамье не будет Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин гарантировал, что проблем с трудоустройством в случае ухода с рынка иностранных компаний у жителей региона не возникнет. Такое заявление сделал глава Прикамья в субботу в эфире телеканала РБК. Махонин, отвечая на вопрос журналиста — может ли он гарантировать, что с рабочими местами все будет в порядке, отметил что Пермский край максимально устойчив к выходу зарубежных инвесторов. «С большой долей вероятности да, кто хочет, тот в Пермском крае работу найдет. Мы фиксируем сейчас рекордно низкий уровень безработицы. Пермский край вышел на допандемийный уровень безработицы одним из самых первых в ПФО», — подчеркнул он. По словам губернатора в Пермском крае вводится ускоренная переподготовка кадров. Для этого на территории созданы специальные центры, которые также работают на базе предприятий и средних специальных образовательных организаций. О том, что почти каждый третий житель Прикамья опасается увольнения, URA.RU писало ранее. Исследование провела онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter (имеется в распоряжении редакции). Опрос показал, что 30% пермяков не чувствуют себя уверенно на текущем рабочем месте. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин гарантировал, что проблем с трудоустройством в случае ухода с рынка иностранных компаний у жителей региона не возникнет. Такое заявление сделал глава Прикамья в субботу в эфире телеканала РБК. Махонин, отвечая на вопрос журналиста — может ли он гарантировать, что с рабочими местами все будет в порядке, отметил что Пермский край максимально устойчив к выходу зарубежных инвесторов. «С большой долей вероятности да, кто хочет, тот в Пермском крае работу найдет. Мы фиксируем сейчас рекордно низкий уровень безработицы. Пермский край вышел на допандемийный уровень безработицы одним из самых первых в ПФО», — подчеркнул он. По словам губернатора в Пермском крае вводится ускоренная переподготовка кадров. Для этого на территории созданы специальные центры, которые также работают на базе предприятий и средних специальных образовательных организаций. О том, что почти каждый третий житель Прикамья опасается увольнения, URA.RU писало ранее. Исследование провела онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter (имеется в распоряжении редакции). Опрос показал, что 30% пермяков не чувствуют себя уверенно на текущем рабочем месте.