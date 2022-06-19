В лагере «Чумляк» Щучанского муниципального округа (Курганская область) проходит вторая военно-патриотическая смена «Патриот», в рамках которой дети постигают основы службы в армии. Ее участники — более двухсот юнармейцев разных возрастов от 12 до 17 лет, передает пресс-служба правительства региона.
«На протяжении 10 дней ребята проходят курс первоначальной военной подготовки. Они изучают „пограничное следопытство“, радиационную, химическую и биологическую защиту, военную топографию, осваивают навыки скалолазания», — написано на сайте правительства региона.
Многие приезжают в лагерь уже не в первый раз. Обучение проводят курсанты Курганского пограничного института ФСБ России.
Лагерь «Чумляк» открылся в мае прошлого года. Здесь по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова созданы все условия, для полноценного оздоровительного отдыха детей. В частности, проведены ремонты корпусов и приобретено специализированное оборудование.
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В лагере «Чумляк» Щучанского муниципального округа (Курганская область) проходит вторая военно-патриотическая смена «Патриот», в рамках которой дети постигают основы службы в армии. Ее участники — более двухсот юнармейцев разных возрастов от 12 до 17 лет, передает пресс-служба правительства региона. «На протяжении 10 дней ребята проходят курс первоначальной военной подготовки. Они изучают „пограничное следопытство“, радиационную, химическую и биологическую защиту, военную топографию, осваивают навыки скалолазания», — написано на сайте правительства региона. Многие приезжают в лагерь уже не в первый раз. Обучение проводят курсанты Курганского пограничного института ФСБ России. Лагерь «Чумляк» открылся в мае прошлого года. Здесь по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова созданы все условия, для полноценного оздоровительного отдыха детей. В частности, проведены ремонты корпусов и приобретено специализированное оборудование.