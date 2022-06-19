19 июня 2022
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17 июня 2022

Курганских детей обучают стрельбе из винтовки и сборке автомата. Видео

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День пограничника. Курган, автомат, оружие, ружье, ребенок
В дальнейшем на территории лагеря появится музей вооружения под открытым небом «Авангард» (архивное фото) Фото:

В лагере «Чумляк» Щучанского муниципального округа (Курганская область) проходит вторая военно-патриотическая смена «Патриот», в рамках которой дети постигают основы службы в армии. Ее участники — более двухсот юнармейцев разных возрастов от 12 до 17 лет, передает пресс-служба правительства региона.

«На протяжении 10 дней ребята проходят курс первоначальной военной подготовки. Они изучают „пограничное следопытство“, радиационную, химическую и биологическую защиту, военную топографию, осваивают навыки скалолазания», — написано на сайте правительства региона.

Многие приезжают в лагерь уже не в первый раз. Обучение проводят курсанты Курганского пограничного института ФСБ России.

Лагерь «Чумляк» открылся в мае прошлого года. Здесь по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова созданы все условия, для полноценного оздоровительного отдыха детей. В частности, проведены ремонты корпусов и приобретено специализированное оборудование.

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В лагере «Чумляк» Щучанского муниципального округа (Курганская область) проходит вторая военно-патриотическая смена «Патриот», в рамках которой дети постигают основы службы в армии. Ее участники — более двухсот юнармейцев разных возрастов от 12 до 17 лет, передает пресс-служба правительства региона. «На протяжении 10 дней ребята проходят курс первоначальной военной подготовки. Они изучают „пограничное следопытство“, радиационную, химическую и биологическую защиту, военную топографию, осваивают навыки скалолазания», — написано на сайте правительства региона. Многие приезжают в лагерь уже не в первый раз. Обучение проводят курсанты Курганского пограничного института ФСБ России. Лагерь «Чумляк» открылся в мае прошлого года. Здесь по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова созданы все условия, для полноценного оздоровительного отдыха детей. В частности, проведены ремонты корпусов и приобретено специализированное оборудование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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