В дальнейшем на территории лагеря появится музей вооружения под открытым небом «Авангард» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лагере «Чумляк» Щучанского муниципального округа (Курганская область) проходит вторая военно-патриотическая смена «Патриот», в рамках которой дети постигают основы службы в армии. Ее участники — более двухсот юнармейцев разных возрастов от 12 до 17 лет, передает пресс-служба правительства региона.

«На протяжении 10 дней ребята проходят курс первоначальной военной подготовки. Они изучают „пограничное следопытство“, радиационную, химическую и биологическую защиту, военную топографию, осваивают навыки скалолазания», — написано на сайте правительства региона.

Многие приезжают в лагерь уже не в первый раз. Обучение проводят курсанты Курганского пограничного института ФСБ России.

Лагерь «Чумляк» открылся в мае прошлого года. Здесь по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова созданы все условия, для полноценного оздоровительного отдыха детей. В частности, проведены ремонты корпусов и приобретено специализированное оборудование.