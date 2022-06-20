Юрист рассказала об индексации выплат и новых льготах с 1 июля

20 июня 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

В ряде российских регионов проиндексируют выплаты, сообщила юрист Красовская Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть российских банков с 1 июля откроет новые льготные программы кредитования и страхования для семей с детьми, в ряде регионов пройдет индексация. О предстоящем повышении выплат рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Так, в Тамбовской области выплаты увеличатся на 1,04. Речь идет о выплатах отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности, инвалидам боевых действий, ежемесячных детских пособиях, выплатах детям-сиротам.

В Пермском крае проиндексируют на 1,058 пособия для многодетных семей, надбавки для педагогов, стипендии, выплаты пенсионерам с большим стажем и ветеранам труда;

В Калининградской области индексация составит 1,03, объяснила юрист агентству Life.

В Московской же области упростят порядок постановки на учет для безвозмездного получения земельного участка многодетным семьям, добавил советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев. Теперь для этой процедуры будет достаточно заявления, свидетельства о заключении брака и согласия на обработку данных, пояснил он. Кроме того, в июле начнет действовать механизм бесплатного проезда в электричках для детей до семи лет. Размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет будет увеличен вдвое, сообщили в агентстве. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Часть российских банков с 1 июля откроет новые льготные программы кредитования и страхования для семей с детьми, в ряде регионов пройдет индексация. О предстоящем повышении выплат рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Кроме того, в июле начнет действовать механизм бесплатного проезда в электричках для детей до семи лет. Размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет будет увеличен вдвое, сообщили в агентстве.