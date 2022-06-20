Экс-депутат Рады заявил о плане Польши захватить Украину

Польский лидер готовится к захвату Украины, сообщил экс-депутат Рады Фото: Официальный сайт президента Украины

Высказывания президента Польши Анджея Дуда указывают на то, что Варшава готовится к захвату западной части Украины. На это указал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — написал Кива в Telegram. В качестве примера экс-депутат привел заявление польского лидера о том, что границ между Польшей и Украиной «больше не будет», а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину миротворцев НАТО после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает RT. Он подчеркивал, что представители альянса «не будут безоружными». Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему придется отреагировать на возможные попытки Польши захватить Украину.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины проводится специальная операция по демилитаризации страны. В качестве ее основной целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР.