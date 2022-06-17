Лукашенко заявил о планах Польши на Западную Украину

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко намерен реагировать на опасность, исходящую от Варшавы Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Польши на Западную Украину. Он отметил, что будет вынужден отреагировать на это.

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА. Он отметил, что придется усилить оборону на западе и на юге.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Польши на Западную Украину. Он отметил, что будет вынужден отреагировать на это. «Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА. Он отметил, что придется усилить оборону на западе и на юге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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