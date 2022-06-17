Лукашенко намерен реагировать на опасность, исходящую от Варшавы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Польши на Западную Украину. Он отметил, что будет вынужден отреагировать на это.
«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА. Он отметил, что придется усилить оборону на западе и на юге.
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