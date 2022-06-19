В причинах аварии разбираются сотрудники ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экскурсионный автобус с туристами из Челябинска попал в ДТП на трассе М-5 в Ашинском районе. Помощь потребовалась 13-летнему мальчику, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

«20 июня в 05:10 на 1571 км дороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района водитель автобуса Mercedes, мужчина 1976 года рождения, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовым автомобилем Mercedes с прицепом под управлением мужчины 1966 года рождения. Автобус возвращался из Казани в Челябинск, в салоне находились два водителя и 41 пассажир», — рассказали в пресс-службе.

Информация по пострадавшим уточняется. До прибытия подменного автобуса все пассажиры находились в ближайшем придорожном кафе. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

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