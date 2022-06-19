Экскурсионный автобус с туристами из Челябинска попал в ДТП на трассе М-5 в Ашинском районе. Помощь потребовалась 13-летнему мальчику, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.
«20 июня в 05:10 на 1571 км дороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района водитель автобуса Mercedes, мужчина 1976 года рождения, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовым автомобилем Mercedes с прицепом под управлением мужчины 1966 года рождения. Автобус возвращался из Казани в Челябинск, в салоне находились два водителя и 41 пассажир», — рассказали в пресс-службе.
Информация по пострадавшим уточняется. До прибытия подменного автобуса все пассажиры находились в ближайшем придорожном кафе. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
Экскурсионный автобус с туристами из Челябинска попал в ДТП на трассе М-5 в Ашинском районе. Помощь потребовалась 13-летнему мальчику, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. «20 июня в 05:10 на 1571 км дороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района водитель автобуса Mercedes, мужчина 1976 года рождения, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовым автомобилем Mercedes с прицепом под управлением мужчины 1966 года рождения. Автобус возвращался из Казани в Челябинск, в салоне находились два водителя и 41 пассажир», — рассказали в пресс-службе. Информация по пострадавшим уточняется. До прибытия подменного автобуса все пассажиры находились в ближайшем придорожном кафе. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.