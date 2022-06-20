Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила директором департамента строительства и жилищного коммунального комплекса экс-заместителя главы Сургута Григория Невоструева, а директором департамента пространственного развития и архитектуры Викторию Семенову. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.
«Директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры распоряжением главы региона с 20 июня назначен Григорий Невоструев. До назначения на должность работал заместителем главы города Сургута, курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений», — сообщили в депсвязей. До переезда в Югру Невоструев являлся вице-премьером правительства Пермского края.
С 20 июня также назначена и директор департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО Виктория Семенова. До назначения на должность работала директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Ранее URA.RU сообщало о реформе окружного правительства. Помимо создания департамента пространственного развития и архитектуры, югорские власти объединили департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединили службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила директором департамента строительства и жилищного коммунального комплекса экс-заместителя главы Сургута Григория Невоструева, а директором департамента пространственного развития и архитектуры Викторию Семенову. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры распоряжением главы региона с 20 июня назначен Григорий Невоструев. До назначения на должность работал заместителем главы города Сургута, курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений», — сообщили в депсвязей. До переезда в Югру Невоструев являлся вице-премьером правительства Пермского края. С 20 июня также назначена и директор департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО Виктория Семенова. До назначения на должность работала директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Ранее URA.RU сообщало о реформе окружного правительства. Помимо создания департамента пространственного развития и архитектуры, югорские власти объединили департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединили службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.