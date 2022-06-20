Губернатор ХМАО провела кадровые назначения в правительстве. Прогноз URA.RU сбылся

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Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск, правительство хмао
Новые директора департаментов уже приступили к работе в окружном правительстве Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила директором департамента строительства и жилищного коммунального комплекса экс-заместителя главы Сургута Григория Невоструева, а директором департамента пространственного развития и архитектуры Викторию Семенову. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры распоряжением главы региона с 20 июня назначен Григорий Невоструев. До назначения на должность работал заместителем главы города Сургута, курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений», — сообщили в депсвязей. До переезда в Югру Невоструев являлся вице-премьером правительства Пермского края.

С 20 июня также назначена и директор департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО Виктория Семенова. До назначения на должность работала директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Ранее URA.RU сообщало о реформе окружного правительства. Помимо создания департамента пространственного развития и архитектуры, югорские власти объединили департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединили службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила директором департамента строительства и жилищного коммунального комплекса экс-заместителя главы Сургута Григория Невоструева, а директором департамента пространственного развития и архитектуры Викторию Семенову. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры распоряжением главы региона с 20 июня назначен Григорий Невоструев. До назначения на должность работал заместителем главы города Сургута, курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений», — сообщили в депсвязей. До переезда в Югру Невоструев являлся вице-премьером правительства Пермского края. С 20 июня также назначена и директор департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО Виктория Семенова. До назначения на должность работала директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Ранее URA.RU сообщало о реформе окружного правительства. Помимо создания департамента пространственного развития и архитектуры, югорские власти объединили департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединили службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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