Мэр Тюмени провел перестановки в городской власти

Александр Сухомяткин назначен главой управы Калининского округа Тюмени. Распоряжение об этом подписал мэр Руслан Кухарук, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Бывший глава управы Владимир Кильтау ранее был назначен заместителем мэра Тюмени.
«С 2007 года работает в администрации города Тюмени: заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года — руководителем управы Восточного округа. Александр Николаевич прекрасно знает Калининский округ и будет применять приобретенный опыт при реализации городских программ», — прокомментировали назначение Сухомяткина в мэрии.
В администрации добавили, что освободившееся место в управе Восточного округа занял Евгений Триль. С 2017 года он работал замглавы управы Ленинского округа Тюмени.
О переводе Кильтау на пост замгалвы мэра Тюмени стало известно 2 июня. Его предшественник Семен Тегенцев был назначен главой департамента ЖКХ Тюменской области.
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Александр Сухомяткин назначен главой управы Калининского округа Тюмени. Распоряжение об этом подписал мэр Руслан Кухарук, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. Бывший глава управы Владимир Кильтау ранее был назначен заместителем мэра Тюмени. «С 2007 года работает в администрации города Тюмени: заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года — руководителем управы Восточного округа. Александр Николаевич прекрасно знает Калининский округ и будет применять приобретенный опыт при реализации городских программ», — прокомментировали назначение Сухомяткина в мэрии. В администрации добавили, что освободившееся место в управе Восточного округа занял Евгений Триль. С 2017 года он работал замглавы управы Ленинского округа Тюмени. О переводе Кильтау на пост замгалвы мэра Тюмени стало известно 2 июня. Его предшественник Семен Тегенцев был назначен главой департамента ЖКХ Тюменской области.