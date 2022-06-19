Пермякам предлагают купить за валюту турбазу с индейской деревней

За турбазу продавец предлагает рассчитаться валютой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае выставлена на продажу туристическая база с возможностью обустройства SPA-комплекса. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«База расположена в поселке Юго-Камский (48 км от города Пермь) на земельном участке площадью 6 га. Ландшафт позволяет оборудовать горнолыжный склон. Сосновый бор с полянами — отличное место для мангальных зон. Рядом конный клуб, реки Юг и Кама. Часть участка арендует индейская деревня „Дети ветра“, т. е. есть арендный доход. Есть возможность организовать рыбное хозяйство», — указано в объявлении.

На участке также имеется трансформаторная подстанция, проведен газ, налажено водоснабжение, обустроена канализация. На прием гостей рассчитаны 11 домиков, также есть два VIP-дома. В подарок прилагается проект SPA-комплекса. Цена актива — 21 миллион рублей. По словам продавца, возможен расчет в иностранной валюте по текущему курсу Центробанка РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлен на продажу дачный комплекс с лесом и озером. Актив продавец оценил в 135 миллионов рублей.