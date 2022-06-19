Свердловский чиновник подал в суд на пенсионера за комментарий

Спикер думы в Свердловской области подал в суд на оскорбившего его пенсионера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель думы в Махнево (Свердловская область) Сахават Алышов обвинил 75-летнего местного жителя в клевете и подал на него иск. Чиновник через суд требует от пенсионера 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«В соцсетях Александр Немчинов назвал Алышова олигархом-мошенником. Указал на то, что Алышов якобы хитрыми путями опустошает бюджет, что по Алышову нужно решать конкретно — хватит обманывать и обворовывать людей, вор должен сидеть в тюрьме», — сообщается в иске.

Как сообщает ЕАН, Алышов не согласен с данными обвинениями. «В сентябре 2020 года я в третий раз был избран депутатом. Мои избиратели — это фактически мои соседи, которые не стали бы за меня голосовать, если бы я был вором», — заявил Сахават Алышов.

В конце 2020 года URA.RU сообщало, что в думе Махневского муниципального образования с сомнением отнеслись к установлению Алышову ежемесячной надбавки в размере 160% от должностного оклада. По словам инсайдера, главе думы положена ежемесячная надбавка к должностному окладу за особый характер работы в размере 19 должностных окладов.