Лже-минеры парализовали работу госучреждений в ХМАО

Сообщения о минированиях поступают второй день подряд Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ХМАО на объекты городской инфраструктуры второй день подряд массово поступают сообщения о минированиях. Эвакуации прошли в Нижневартовске и Сургуте. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах, а также подтвердили в ряде учреждений.

«В первую очередь сообщения о минированиях поступили в исправительные учреждения Нижневартовска: СИЗО №1 и колонию №15. Сейчас есть информация об эвакуации Сургутского госуниверситета», — рассказал URA.RU инсайдер. Прокомментировать информацию в управлении ФСБ по Тюменской области на момент публикации не удалось.

Тем временем в Нижневартовске эвакуировали местную мэрию. «В ЕДДС от правоохранительных органов поступило сообщение о проверке, которая проводится в отношении сообщений об угрозе терактов на объектах городской инфраструктуры. Администрацию города эвакуировали в том числе», — сообщили в мэрии Нижневартовска.

Сообщения поступили также и в аэропорт Нижневартовска. Въезд на территорию перекрыт, однако пассажиров в здании аэровокзала не оказалось. «Мы закрыты ремонтом полосы до 15:00, поэтому у нас и рейсов нет. Транспортная полиция на месте дежурит. Все нормально, все спокойно», — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU гендиректор АО «Нижневартовскавиа» Олег Метелица.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на электронные почты городского и мирового суда поступили сообщения о минировании зданий. Силовики проверили учреждения, но ничего не нашли.

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