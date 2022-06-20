Медведев: США должны приползти и умолять о переговорах с РФ

20 июня 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Россия не должна проявлять слабость в отношениях с США, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные штаты должны умолять Россию провести переговоры по вопросу продления договора о двустороннем сокращении ядерных вооружений (СНВ-3). Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — написал Медведев в Telegram. По мнению политика, подобный шаг РФ будет рассматриваться Штатами как проявление слабости. «Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях», — добавил он. Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о его продлении еще на пять лет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные штаты должны умолять Россию провести переговоры по вопросу продления договора о двустороннем сокращении ядерных вооружений (СНВ-3). Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — написал Медведев в Telegram. По мнению политика, подобный шаг РФ будет рассматриваться Штатами как проявление слабости. «Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях», — добавил он. Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о его продлении еще на пять лет.